Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 найден Беспилотник MQ-9 нашли на дне Черного моря в 60 км от Севастополя

Фото: ga-asi.com

Беспилотник MQ-9 Reaper

Российским специалистам удалось точно установить место падения беспилотника США MQ-9 Reaper — он лежит на дне Черного моря на глубине около 1 км, примерно в 60 км от Севастополя, рассказал порталу ForPost источник, близкий к Минобороны России. По его словам, в настоящее время обсуждается вопрос поднятия дрона.

На дно моря опустился подводный робот, который обнаружил MQ-9 Reaper на глубине около 850–900 метров. Недалеко от этой зоны проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток», — сказал собеседник портала.

Он отметил, что в районе падения беспилотника дежурит корабль ВМФ России. Для подъема аппарата нужны средства, применяемые в случаях спасения затонувших подлодок. В распоряжении армии и флота они есть, прорабатывается план их применения. Источник добавил, что российских специалистов интересует электронная начинка БПЛА и его двигатель.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.

Накануне координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби усомнился в том, что американская сторона сможет поднять свой утонувший беспилотник, поскольку тот находится на слишком большой глубине. Он также заявил, что Вашингтон принял ряд мер, чтобы не допустить попадания дрона в чужие руки.