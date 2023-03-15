В США усомнились в возврате упавшего в Черное море беспилотника Кирби усомнился в том, что США смогут вернуть упавший в Черное море беспилотник

Фото: U.S. Army

Летчик ВВС США проводит предполетную проверку MQ-9 Reaper

Власти США сомневаются, что смогут поднять со дна Черного моря упавший беспилотник MQ-9 Reaper, сообщает телеканал CNN со ссылкой на координатора стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности Джона Кирби. При этом он заявил, что Вашингтон предпринял ряд мер, чтобы не допустить попадания дрона в чужие руки.

Я не уверен, что мы сможем его поднять. Я имею в виду, там, где он упал в Черное море, очень, очень глубоко. Мы все еще оцениваем, могут ли быть предприняты какие-либо усилия по его возвращению. Их может и не быть, — сказал Кирби.

Он добавил, что не знает, может ли Россия попытаться поднять беспилотник. По словам Кирби, американская сторона сделала все возможное, чтобы минимизировать ценность от подъема аппарата для иностранной разведки.

Ранее подполковник армии США в отставке Александр Виндман выразил обеспокоенность тем, что Россия может заполучить обломки беспилотника MQ-9. По его словам, это приведет к тому, что американские секретные технологи и окажутся в руках Москвы.

Инцидент с американским БПЛА MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, дрон при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России заявили, что американский беспилотник летал над Крымом с выключенными транспондерами, нарушив границы района режима использования воздушного пространства. При совершении одним из Су-27, которые были подняты в воздух для его перехвата, резкого маневра, аппарат перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду, отметили в ведомстве.