Эксперт предположил, как Су-27 мог воздействовать на американский Reaper Эксперт Леонков: мощные двигатели истребителей Су-27 могли «сдуть» американский Reaper

Фото: US Air Force

Американский беспилотник MQ-9 Reaper, проводивший разведку возле границ РФ в районе Крыма, мог разбиться из-за случайного воздействия сильного воздушного потока от двигателей российских Су-27 во время маневра. К такому выводу пришел военный эксперт Алексей Леонков в интервью РИА Новости.

Я полагаю, что инцидент с Reaper случился непреднамеренно. Вот сценарий: воздушная цель самолетного типа с размахом крыльев 20 метров и выключенными транспондерами приближается со скоростью 400 км/ч к границам России. Су-27 подошли, убедились, что это беспилотник, развернулись обратно и «сдули» его воздушной струей, — заявил Леонков.

Эксперт подчеркнул, что в данной ситуации оператор беспилотника вряд ли смог бы быстро отреагировать, а если Reaper летел в автономном режиме, то у него почти не было шансов уклониться.

Если выхлоп из реактивного двигателя попадает в другой двигатель, то тот может заглохнуть. У Reaper винтовой двигатель, есть воздухозаборное устройство — возможно, винт был поврежден, и беспилотник упал, — предположил Леонков.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел 14 марта. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.