Экс-командующий ЧФ назвал условие для поднятия дрона MQ-9 со дна моря Экс-командующий Черноморским флотом Комоедов указал на риск удара ВСУ при поднятии дрона MQ-9

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Беспилотная подводная система с дистанционным управлением

Силы Военно-морского флота России способны достать со дна Черного моря беспилотник США MQ-9, однако в случае организации этого мероприятия велик риск удара украинских военных, заявил в беседе с РИА Новости экс-командующий Черноморским флотом РФ адмирал Владимир Комоедов. По его мнению, американская сторона должна обеспечить безопасность для членов миссии.

Мы способны его достать. Другое дело, что для водолазов это глубоковато, но при помощи техники: манипуляторов и беспилотных подводных аппаратов — мы сможем это сделать. Однако надо иметь в виду, что как только подобная экспедиция начнет работу, сразу возникнет угроза удара со стороны Украины, в том числе при помощи подводных диверсантов и беспилотников, поэтому надо обеспечить охрану данной миссии, — сказал Комоедов.

Он подчеркнул, что план по вызволению беспилотника, а также защите российских военнослужащих следует тщательно продумать. В частности, нужно определить средства подъема, разведку, силы охраны и обороны. Адмирал напомнил, что после трагедии с подлодкой в Курске у ВМФ РФ появилось множество спецсредств, способных поднимать грузы на глубине до 1000 метров.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России заявили, что американский беспилотник летал над Крымом с выключенными транспондерами, нарушив границы района режима использования воздушного пространства. При совершении одним из Су-27, которые были подняты в воздух для его перехвата, резкого маневра аппарат перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду, отметили в ведомстве.

Как признался координатор стратегических коммуникаций в Совете нацбезопасности США Джон Кирби, власти страны сомневаются, что смогут поднять со дна Черного моря упавший беспилотник. При этом он заявил, что Вашингтон принял ряд мер, чтобы не допустить попадания дрона в чужие руки.