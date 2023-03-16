«Безупречный маневр»: депутат о видео Пентагона с российским Су-27 и MQ-9 Депутат Журавлев: безупречный маневр Су-27 рядом с БПЛА — американцам на заметку

Фото: Olga Sokolova/Global Look Press

Российский Су-27 выполнил безупречный маневр рядом с американским БПЛА MQ-9 Reaper, военные США должны взять на заметку мастерство летчиков ВКС РФ, завил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы Алексей Журавлев. Парламентарий добавил, что опубликованные Пентагоном кадры с полетом Су-27 и MQ-9 доказывают, что истребитель не сбивал иностранный БПЛА.

Кадры, опубликованные Пентагоном, доказывают одно: российские пилоты и в самом деле не сбивали американский БПЛА. Маневры, тем более такие, с точки зрения авиационного мастерства, безупречные, международный Воздушный кодекс не запрещает. Что касается топлива, может, истребителю спешно нужно было возвращаться и, так уж совпало, сбрасывая избыток, летчик случайно забрызгал боевой дрон. Уверен, что и впредь, даже если в зоне СВО появятся F-16, наши ВКС продемонстрируют такое же искусство владения техникой, американцам на заметку, — отметил Журавлев.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что инцидент с беспилотником США случился непреднамеренно. По его мнению, истребители Су-27, отправленные на перехват неизвестной цели, которая приближалась к границам России, установили, что она является беспилотником, и сбили ее воздушной струей при развороте на обратный курс. Он добавил, что оператор БПЛА вряд ли мог быстро среагировать на ситуацию и спасти дрон.

Коллега Леонкова Василий Дандыкин допустил, что американский БПЛА собирал данные о расположении российских средств ПВО и искал точки входа в воздушное пространство РФ.