Военный эксперт заявил о попытке американского дрона вскрыть ПВО в Крыму Военэксперт Дандыкин: американский дрон MQ-9 пытался вскрыть ПВО ВС России в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Упавший в Черное море американский беспилотник MQ-9 собирал данные о расположении российских средств противовоздушной обороны в Крыму, утверждает военный эксперт Василий Дандыкин. В беседе с NEWS.ru он заявил, что США рассчитывают использовать дроны для сбора разведданных и последующих атак в куда большом объеме, чем сейчас

Американский БПЛА в акватории Черного моря вскрывал нашу ПВО, установленную в Крыму. Так как они собираются использовать тяжелые беспилотники гораздо более массово. Особенно учитывая прилеты БПЛА украинской сборки вплоть до Подмосковья. И направления, откуда они могут осуществлять подобные заходы, это северный Крым и Севастополь, — сказал аналитик.

Он подчеркнул, что Крым всегда был хорошо защищен, а в последние годы контроль воздушного пространства был усилен еще больше. Так, на территории полуострова появилось большее количество защитных комплексов, утверждает Дандыкин. Именно поэтому Соединенные Штаты Америки и решили их исследовать, считает он.

Вот американцы и решили, учитывая выключенный транспондер на дроне, определить новые точки возможного входа в наше воздушное пространство, — заявил Дандыкин.

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что американский дрон MQ-9 Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что это вынудило американскую сторону сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России в свою очередь указали на то, что БПЛА США летал над Крымом с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После его обнаружения в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду.