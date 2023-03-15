ВМФ России может использовать дореволюциооное судно для подъема дрона США Военный эксперт заявил, что для подъема американского БПЛА могут задействовать судно 1912 года постройки

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Судно «Коммуна»

Для подъема со дна моря американского БПЛА у Черноморского флота у Черноморского флота есть отличные технические средства, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. Кроме того, для этого можно использовать построенное в 1912 году судно «Коммуна» (ранее – «Волхов»), которое предназначено для спасения подводных лодок.

Для этих целей можно даже использовать спущенное еще в 1912 году судно «Коммуна», как раз предназначающийся для поднятия частей подводных лодок со дна. Кстати, в 2017 году «Коммуна» поднимала проекта АГ-15, так что вполне в рабочем состоянии, — заявил Леонков.

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что американский дрон MQ-9 Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что это вынудило американскую сторону сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что российская сторона будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper. В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что технические возможности для этого есть.