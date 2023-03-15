Власти России заявили о планах на обломки БПЛА США Патрушев: Россия будет пытаться достать остатки упавшего в Черное море американского БПЛА

Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Беспилотник MQ-9 Reader

Российская сторона будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в эфире Первого канала. В свою очередь, директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что технические возможности для этого есть.

Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно. Надеюсь, конечно, на успех, — сказал Патрушев.

По словам Патрушева, США все время говорят, что не участвуют в боевых действиях против РФ, но ситуация с беспилотником подтверждает обратное.

Накануне европейское командование ВС США сообщило, что американский дрон MQ-9 Reaper при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В Пентагоне заявили, что это вынудило американскую сторону сбить собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны России в свою очередь указали на то, что БПЛА США летал над Крымом с выключенными транспондерами с нарушением границ района режима использования воздушного пространства. После его обнаружения в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования беспилотник США перешел в неуправляемый полет и рухнул в воду.