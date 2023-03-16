«Как по учебнику»: военэксперт оценил маневр пилотов на видео из Пентагона Военэксперт Литовкин: российские летчики действовали очень профессионально в инциденте с БПЛА США

Фото: Пресс-служба Европейского командования ВС США

Российские летчики действовали очень профессионально в инциденте с американским беспилотником MQ-9 Reaper, сказал в беседе NEWS.ru военный эксперт Виктор Литовкин, комментируя опубликованное Пентагоном видео. Он отметил, что пилоты сумели прервать полет дрона, не прибегая к оружию и избежав повреждения своих машин.

Судя по видео, опубликованному западными СМИ, наши пилоты сделали все, чтобы затруднить полет американского БПЛА в нашей зоне отчуждения и действовали они крайне профессионально. То есть, оружие не использовали, не получили никаких повреждений и мастерски прервали полет вражеского беспилотника. Сработали, как по учебнику, — заявил Литовкин.

Ранее другой военный эксперт Алексей Леонков предположил, что инцидент с беспилотником США случился непреднамеренно. По его мнению, истребители Су-27, отправленные на перехват неизвестной цели, которая приближалась к границам России, установили, что она является беспилотником и сбили ее воздушной струей при развороте на обратный курс. Он добавил, что оператор БПЛА вряд ли мог быстро среагировать на ситуацию и спасти дрон.

Коллега Леонкова и Литовкина Василий Дандыкин предположил, что американский БПЛА собирал данные о расположении российских средств ПВО и искал точки входа в воздушное пространство РФ.