США дистанционно удалили ПО на упавшем в Черное море беспилотнике

Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Дрон MQ-9 Reaper

Журналистка телеканала CNN Наташа Бертранд со ссылкой на двух неназванных американских чиновников заявила, что США дистанционно удалили «чувствительное» программное обеспечение на упавшем в Черное море беспилотнике, чтобы оно не попало к России. Она добавила, что американские военные смогли удалить данные до падения аппарата в Черное море.

США дистанционно стерли чувствительное программное обеспечение на дроне MQ-9 Reaper прежде, чем он упал в Черное море, чтобы не дать России собрать секретную информацию, — написала Бертранд на своей странице в Twitter.

Подписчики журналистки усомнились в правдивости данного заявления и отметили, что дрон-разведчик и сопутствующие технологии «все еще находятся на дне Черного моря». Некоторые пошутили, что российским хакерам «будет, чем заняться» после поднятия устройства со дна моря.

Инцидент с дроном MQ-9 Reaper произошел накануне. По версии европейского командования ВС США, беспилотник при полете над Черным морем сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители. В результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.