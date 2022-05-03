Израиль может отказаться от нейтралитета по Украине после слов Лаврова The Jerusalem Post: после заявления Лаврова о евреях нейтралитет Израиля по Украине невозможен

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Израиль больше не сможет сохранять нейтральную позицию по украинскому кризису, толчком для этого послужило высказывание министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который выразил один из распространённых мифов о том, что Гитлер мог иметь еврейские корни, сообщает газета The Jerusalem Post.

Несмотря на искреннюю заинтересованность Израиля в нежелании враждовать с Россией, потому что это может бумерангом отразиться на нём в Сирии, где господствуют русские и могут нанести Израилю значительный ущерб, ежедневные ужасы на Украине, действия на международной арене, заставляющие страны принимать чью-либо сторону, и такие слова, как слова Лаврова, лишили Израиль возможности оставаться нейтральным, — говорится в публикации.

Накануне Лавров в ходе интервью итальянскому телевидению на вопрос о том, как на Украине возможна «нацификация», если в жилах Зеленского течёт еврейская кровь, заявил, что «мудрый еврейский народ говорит, что самые большие антисемиты — сами евреи», и предположил, что Гитлер мог иметь еврейские корни.

Его высказывание вызвало широкий общественный резонанс, после чего российского посла в Израиле Анатолия Викторова вызвали в МИД страны для разъяснительной беседы. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет призвал не использовать трагедию холокоста в политических целях, а министр иностранных дел страны Яир Лапид назвал высказывание российского коллеги «ужасной исторической ошибкой» и потребовал извинений.

Позже в израильских СМИ появилось опровержение теории о еврейском происхождении фюрера Третьего рейха. Пояснялось, что исторических доказательств бытующему мнению нет, и оно часто используется конспирологами, распространяющими теории заговора. Почвой для теорий является то, что отец Гитлера родился вне брака, и доподлинно неизвестно, кем был дед по отцовской линии, добавили авторы статьи.