Эрдоган решил стать посредником в украинском конфликте? Реакция России

Фото: kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонних переговоров в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане объявил российскому лидеру Владимиру Путину, что Анкара может помочь достичь соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. Как на это заявление отреагировали в России — в материале NEWS.ru.

О чем говорили Путин и Эрдоган

На встрече также обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией. Эрдоган заявил, что Турция будет продолжать работать на установление мира в регионе и во всем мире. Он отметил, что турецкая сторона может способствовать достижению соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной, начиная с договоренностей о прекращении боевых действий, а затем переходя к мирному соглашению.

Эрдоган выразил уверенность, что справедливый мир, который удовлетворит обе стороны, возможен.

Владимир Путин и его турецкий коллега в ходе двусторонних переговоров обсудили не только ситуацию на Украине, сообщила канцелярия главы Турции. Отмечается, что также лидеры затронули тему Сирии и Израиля.

«Обсуждалась последняя ситуация <...> между Украиной и Россией, нападения Израиля на палестинские территории, поиск путей урегулирования напряженности в Сирии», — сказано в сообщении.

Офис президента Турецкой Республики также добавил, что Путин и Эрдоган обсуждали двусторонние отношения между Москвой и Анкарой. Еще одной темой переговоров стала борьба с терроризмом, отметили в ведомстве.

Хочет ли Эрдоган стать посредником между Москвой и Киевом

Президент Турции снова захотел стать посредником между Москвой и Киевом, считает первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. В разговоре с NEWS.ru парламентарий предположил, что в этом заключается основной посыл слов турецкого лидера о «справедливом мире» на Украине.

«Пока это больше звучит как декларация о намерениях и желание продемонстрировать свою готовность выступать в роли посредника между Москвой и Киевом. Я думаю, главный смысл заявления Эрдогана состоит именно в этом», — пояснил депутат.

По словам Новикова, не совсем понятно, что Эрдоган подразумевает под Украиной. Как уточнил парламентарий, Украина не представляет из себя чего-то целостного. Депутат отметил, что отдельно существует народ, а отдельно — киевские власти.

«Есть украинский народ, украинские власти, которые встали на путь нацизма, есть радикальные неонацисты. Удовлетворить часть этой злобной публики невозможно. Они все время верещат о претензиях вернуть Крым, Донбасс и прочее. Сохранение такой публики у власти не только не отвечало бы задачам демилитаризации, но и денацификации Украины», — добавил Новиков.

Как Песков прокомментировал заявление Эрдогана

Реджеп Тайип Эрдоган не будет выступать в роли возможного посредника в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Отвечая на вопрос, возможно ли, что Эрдоган станет посредником на этих переговорах, представитель Кремля сказал: «Нет, невозможно».

Песков подтвердил, что на встрече Эрдогана и Путина обсуждалась тема конфликта на Украине. «[Эта тема] обсуждалась, да», - отметил он.

Куда Эрдоган пригласил Путина

Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина посетить Турцию в кратчайшие сроки.

«В контексте этих теплых отношений между Россией и Турцией я, конечно, рассчитываю принять вас в своей стране как можно скорее», — обратился Эрдоган к Путину.

Турецкий лидер также заявил, что в отношениях с Россией Стамбул стремится достичь товарооборота в $100 млрд. Кроме того, Эрдоган ожидает серьезные шаги от Москвы по строительству второй атомной электростанции на берегу Черного моря около турецкого города Синопа.

«Мы ведем диалог по второй АЭС в Синопе. Здесь, я уверен, мы можем сделать очень серьезные шаги. Министры энергетики продолжают обсуждать этот вопрос», — добавил президент Турции.

Путин пообещал Эрдогану, что обязательно посетит Турцию: его визит планировался давно, но графики не получалось согласовать.

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