Эрдоган назвал бессмысленными инициативы по Украине без участия России Эрдоган: инициативы по Украине без участия России не приведут к результатам

Фото: Eduardo Parra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Мирные инициативы по урегулированию конфликта на Украине, исключающие участие России, не приведут к желаемым результатам, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции с эстонским коллегой Аларом Карисом в Анкаре. По его словам, которые приводит РИА Новости, положить конец кризису можно только дипломатическим путем.

Только дипломатическим путем можно скорее прекратить разрушения [на Украине] и достичь справедливого и окончательного решения. <...> Инициативы, исключающие Россию, не принесут желаемых результатов, — сказал Эрдоган.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что страна понесла большие потери на поле боя, потому Киев не желает затягивания конфликта. Он призвал подготовить план дипломатического урегулирования в течение нескольких месяцев. Украинский лидер также отметил, что у Киева и Москвы не было контактов после конференции в Швейцарии.

До этого глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предположил, что участие России во второй «мирной конференции» по Украине возможно по формату черноморской зерновой инициативы. Таким образом он дал понять, что переговоры могут начаться не напрямую, а с помощью посредников.

Швейцария готова организовать новый саммит по урегулированию конфликта на Украине, заявляла президент страны Виола Амхерд. При этом глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис не исключил, что конференция может состояться до президентских выборов в США.