CBС News: протесты в Канаде вынудили премьера Трюдо сменить резиденцию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй из соображений безопасности уехал из своего дома. К такому шагу его подтолкнули протесты в Оттаве против ограничений из-за коронавируса, сообщает телеканал CBC News.

На фоне опасений по поводу безопасности Трюдо и его семья переехали из своего дома в неназванное место в столице страны, — подчеркнул телеканал.

Против ограничений 29 января выступили тысячи дальнобойщиков. Они и другие протестующие стеклись к Парламентскому холму в Оттаве, чтобы выступить за отмену обязательной вакцинации. Организаторы призвали растущую толпу к мирной акции. При том полиция города приведена в состояние повышенной готовности.

Телеканал отмечает, что в центре города людей вскоре станет ещё больше. К Парламентскому холму направляются протестующие из других районов Оттавы. На Веллингтон-стрит перед зданиями парламента уже стоят грузовики с баннерами, которые содержат критику против санитарных мер и премьера Трюдо.

Ранее стало известно, что Джастин Трюдо объявил: работники дипломатической службы и их семьи не покинут Украину в ближайшее время из-за гипотетической угрозы российского вторжения. Он также подчеркнул, что власти Канады внимательно следят за обстановкой и безопасностью своих послов, которая остаётся главным приоритетом Оттавы.