https://static.news.ru/photo/5f741590-5540-11ea-aca8-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Ding Ting/Xinhua/Global Look Press

Бывшие сотрудники Tesla рассказали о причинах, по которым компания, по их мнению, не может быть лучшим работодателем. Одной из них является токсичность гендиректора Илона Маска.

Самое ужасное — это токсичность Илона, когда он ставит нереалистичные цели без реалистичного плана их достижения, — цитирует Business Insider одного из бывших менеджеров.

Кроме того, экс-работники пожаловались на постоянные переработки и нестабильность из-за перепадов стоимости акций компании.

По их словам, человека могут уволить за то, что какая-либо задача остаётся нерешённой в течение нескольких дней.

У меня дома было двое маленьких детей, и я не видел, как они росли, — рассказал ещё один из работников.

Как ранее писал NEWS.ru, Илон Маск рассказал о худшей работе, которую ему доводилось когда-либо выполнять в жизни. Это оказалась работа на лесопилке в канадском Ванкувере, куда он устроился после переезда из ЮАР.