https://static.news.ru/photo/7640e174-4b52-11ea-b8a0-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Американский миллиардер, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал о худшей работе, которую ему доводилось когда-либо выполнять в жизни. Это оказалась работа на лесопилке в канадском Ванкувере, куда он устроился после переезда из ЮАР.

Как сообщил Маск в интервью подкасту Third Row Tesla, он до 17 лет проживал в ЮАР, но потом через мать смог получить канадское гражданство и переехать в эту страну. Там он шесть недель проработал на пшеничной ферме в Монреале, и только четыре дня — на лесопилке в Ванкувере. И этот опыт стал худшим в его жизни. По словам бизнесмена, в его задачи входила чистка котла в котельной. Маск пробирался внутрь по узкому тоннелю и доставал оттуда нагретый песок и мусор, а находящийся с другой стороны рабочий выгребал его наружу. Работа была опасной, так как в случае чего человека было бы очень сложно эвакуировать оттуда. При этом за работу в котельной будущий миллиардер получил в два раза больше, чем предлагалось на других вакансиях.

Как писал NEWS.ru, Илон Маск выпустил свою первую танцевальную песню. Композицию под названием Don't Doubt Ur Vibe он опубликовал в своём SoundCloud. Миллиардер также выложил в Tiwtter фотографии из студии, где работал над треком. Это уже вторая песня, вышедшая под авторством главы Tesla и SpaceX. 1 апреля 2019 года он выпустил рэп-песню о горилле Харамбе, которая стала мемом после того, как её убили в зоопарке Цинциннати американского штата Огайо.