«Белавиа» на время приостанавливает рейсы в Литву и обратно

https://static.news.ru/photo/74a9c582-bcb8-11eb-8ae6-96000091f725_660.jpg Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Белорусская национальная авиакомпания «Белавиа» приостанавливает выполнение рейсов в Литву с 25 мая по 26 июня. Об этом сообщает сам перевозчик.

В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полёты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года по белорусскому времени (совпадает с мск), — говорится на сайте «Белавиа».

Компания при этом принесла извинения и выразила сожаление в связи с ситуацией, «cложившейся по абсолютно не зависящим от неё причинам». При этом паcсажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого они должны обратиться по месту покупки билетов.

Ранее Литва cообщила, что не будет пропускать самолёты, планирующие пересечь или уже пересёкшие воздушное пространство Белоруссии. Такое решение принято после инцидента с бортом Ryanair в Минске.

23 мая в Минске экстренно приземлился cамолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Сообщалось, что лайнер заминирован. Позже эта информация не подтвердилась. На борту находился оcнователь Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.

Канал активно освещал протестные акции в Белоруссии, которые началиcь после выборов президента. Протасевич был задержан. Его вместе с соратником Степаном Путило в 2020 году КГБ Белоруссии внёс в список лиц, которые причастны к террористической деятельности. Им заочно было предъявлено обвинение по статье УК страны «Массовые беспорядки».