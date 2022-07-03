В Совфеде потребовали «самого жесткого» ответа на обстрел Белгорода Сенатор Клишас потребовал жесткого ответа на обстрел Белгорода

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Белгород, результаты обстрела со стороны Украины

Обстрел Белгорода, в результате которого погибли несколько мирных жителей и были разрушены около 50 строений, требует жесткого ответа, написал сенатор Совета Федерации Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Он добавил, что на инцидент должны отреагировать и российские военные.

Гибель мирных жителей и разрушение гражданской инфраструктуры в Белгороде являются прямым актом агрессии со стороны Украины и требуют самого жёсткого, в том числе военного ответа, — написал Клишас.

Ночью 3 июля в Белгороде в результате ночных хлопков, похожих на взрывы, начались пожары. В областном центре сработали системы ПВО. В результате инцидента погибли три человека, повреждены 11 многоквартирных и 39 частных домов.

В настоящее время в регионе действует «жёлтый» (высокий) уровень террористической опасности. Он продлится до 9 июля.