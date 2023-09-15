В Госдуме решили забрать полномочия у депутата Сергея Сокола В Думу внесен проект о досрочном прекращении полномочий Сергея Сокола

Фото: vk.com/s.sokol19

Сергей Сокол

В Госдуму внесли на рассмотрение проект о досрочном прекращении полномочий депутата Сергея Сокола, документ размещен в думской электронной базе. Отмечается, что обсуждение данного вопроса может состояться 19 сентября. Сокол ранее сам составил запрос о сложении депутатских полномочий.

Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Государственной думы Сокола Сергея Михайловича, избранного по Хакасскому одномандатному избирательному округу № 35 (Республика Хакасия), 15 сентября 2023 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий, — сказано в проекте.

21 июля Сокол сообщал о перенесенной операции по удалению аппендицита и перитоните. После хирургического вмешательства 1 августа его выписали, однако уже 31-го он был вновь госпитализирован на фоне ухудшившегося самочувствия.

Сокол 2 сентября сообщил, что снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии из-за проблем со здоровьем, возникших после перенесенной в июле операции. По его словам, такое решение он принял, поскольку «быть губернатором — это серьезная и ответственная работа, когда ни на день нельзя выйти из строя».

Ранее СМИ писали, что врачи выявили у Сокола острую кишечную непроходимость. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак со ссылкой на врачей передавал, что состояние политика оценивается как тяжелое. Помимо непроходимости Сокол также страдает от венозного мезентериального тромбоза, характеризующегося сокращением притока крови к части кишечника. Это состояние может сопровождаться сильными болями и привести к полиорганной недостаточности.