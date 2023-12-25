Горбачев ушел на пике непопулярности. Можно ли было спасти СССР?

Фото: Егоров Василий, Мусаэльян Владимир/ТАСС

Генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев

25 декабря 1991 года Михаил Горбачев ушел с поста президента СССР. В тот же вечер советский флаг, реявший над Кремлем, был спущен. Почему глава советского государства добровольно оставил власть, чего ранее не позволял себе ни один советский лидер? Какую роль в приходе Горбачева на высший пост в стране сыграл Запад? Можно ли было спасти Советский Союз, если его президентом вместо Горбачева стал Ельцин, разбирался NEWS.ru.

От агронома до генсека: какой была карьера Горбачева

Михаил Горбачев родился 2 марта 1931 года в Красногвардейском районе Северо-Кавказского (ныне — Ставропольский) края СССР. Происходил из семьи крестьян. С 15 лет работал помощником комбайнера. В 1955 году окончил юрфак МГУ и с тех пор постепенно рос внутри партийно-советской карьерной лестницы.

После учебы в Москве будущий генсек был направлен по распределению в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры. Но следователем он так и не стал, поскольку сразу был переведен на комсомольскую работу. С 1962 года полностью перешел на партийную работу. Заодно в 1967-м Горбачев окончил заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института (ныне Ставропольский государственный аграрный университет) с присвоением квалификации «агроном-экономист».

Карьера внутри партийной вертикали шла рекордно быстрыми темпами. Уже в 1971 году Горбачев вошел в состав Центрального комитета (ЦК) КПСС. Ему было 40 лет, то есть, по меркам партийной верхушки, он считался очень молодым управленцем. В 1978 году Горбачев стал первым секретарем Ставропольского крайкома партии, то есть де-факто руководителем этого очень значимого региона.

Уже через семь лет Горбачев поднялся до поста секретаря ЦК КПСС, то есть по сути вошел в состав «ареопага», управлявшего Советским Союзом. Сам Горбачев утверждал, что ему покровительствовал шеф КГБ Юрий Андропов, именно он и обеспечил скорость, с которой будущий президент СССР поднялся к вершинам власти. Впрочем, некоторые историки полагают, что покровителями были другие члены брежневского Политбюро ЦК — главный идеолог страны Михаил Суслов и шеф МИДа Андрей Громыко.

Наконец, весной 1985 года Горбачев был избран генеральным секретарем ЦК КПСС, то есть первым лицом в Советском Союзе. С весны 1990-го он совмещал руководство в партии с постом президента СССР.

Фото: Юрий Лизунов, Николай Малышев/ТАСС Новый Уренгой. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев (в центре) во время встречи с жителями города

Кто начал перестройку и каковы были ее последствия

Горбачев сразу же предпринял попытку реформировать СССР. Эта инициатива получила название — перестройка. Целью было совершенствование экономической системы внутри страны и разрядка напряженности в холодной войне с Западом.

Реформы начались в сложной обстановке. В 1986 году упала цена на нефть, случилась катастрофа на Чернобыльской АЭС. Январский пленум ЦК КПСС 1987 года положил начало экономической реформе, которая противоречила главным канонам Компартии, — впервые с 1920-х годов было разрешено частное предпринимательство, одновременно была введена свобода слова и собраний. Контроль КГБ за общественной жизнью был постепенно свернут.

В этих условиях усилились сепаратистские настроения, оказались разморожены межнациональные конфликты. В результате к середине 1990 года более 600 тысяч советских граждан стали беженцами. С юридической точки зрения сепаратизму способствовал тот факт, что по Конституции каждая республика могла свободно выйти из состава СССР. В 1989–1990 годах многие республики воспользовались этим, начав «парад суверенитетов».

В 1990-м из Конституции СССР исчез пункт о «руководящей и направляющей» роли КПСС, официально открыв путь для политической либерализации.

Фото: Валентин Соболев/ТАСС Демонстрация трудящихся на Красной площади

Как Горбачев пытался предотвратить распад СССР

Горбачев пытался остановить центробежные тенденции. Он уговорил большинство лидеров республик подписать «новый союзный договор», узаконив в нем широкие полномочия субъектов СССР. Подписание было назначено на 20 августа 1991 года. Однако в ночь на 19 августа ряд соратников Горбачева попытались устроить государственный переворот. Его возглавил заместитель Горбачева вице-президент СССР Геннадий Янаев. Попытка мятежа не удалась, однако в результате Горбачев сложил с себя полномочия генерального секретаря ЦК КПСС и вообще распустил Компартию.

Начался демонтаж государственных структур СССР. А 8 декабря лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич подписали соглашение о создании СНГ. В нем отмечалось, что СССР как «субъект международного права и геополитическая реальность» с этого момента прекращает свое существование.

25 декабря, после того как большинство союзных республик поддержали Беловежские соглашения о ликвидации Советского Союза, Горбачев сообщил о прекращении деятельности на посту президента СССР.

Как оценивают роль Горбачева в истории

Рой Медведев: «Полтора года шло усиление репрессий против диссидентов»

Вклад Горбачева в историю СССР больше отрицательный, чем положительный, считает историк Рой Медведев.

«Я в основном оцениваю Горбачева отрицательно, хотя неоднократно менял взгляды на его счет. Еще до того, как его избрали генеральным секретарем, Горбачев встретился с премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. После пятичасовой беседы с ним Тэтчер назвала его „человеком, с которым можно работать“. Другими словами, он получил согласие Запада на выдвижение его кандидатуры», — заявил в разговоре с NEWS.ru Медведев.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Александр Поляков/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Александр Поляков/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Александр Поляков/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Александр Поляков/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Александр Поляков/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Александр Поляков/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Ввод войск в Москву 19 августа 1991 года. Августовский путч 1991 года Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Участники митинга на одной из улиц Москвы, организованного в связи с введением чрезвычайного положения. Августовский путч 1991 года Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Участники митинга на одной из улиц Москвы, организованного в связи с введением чрезвычайного положения. Августовский путч 1991 года Фото: Кузьмин Валентин,Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Попытка государственного переворота в Москве в августе 1991 года Фото: Кузьмин Валентин,Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС Попытка государственного переворота в Москве в августе 1991 года Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Фото: Бабушкин Андрей/Фотохроника ТАСС Строительство баррикад у здания Верховного Совета РСФСР, 1991 год Фото: Бабушкин Андрей/Фотохроника ТАСС Строительство баррикад у здания Верховного Совета РСФСР, 1991 год Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС Сторонники президента СССР Михаила Горбачева и президента РСФСР Бориса Ельцина у Дома Советов РСФСР на Краснопресненской набережной Фото: Геннадий Хамельянин/ТАСС Сторонники президента СССР Михаила Горбачева и президента РСФСР Бориса Ельцина у Дома Советов РСФСР на Краснопресненской набережной Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Фото: Соловьев Андрей/Фотохроника ТАСС Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 года Фото: Global Look Press Трагические события в Москве во время попытки государственного переворота в августе 1991 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Историк, который в конце 1980-х стал депутатом Верховного Совета (парламента) СССР, вспоминает, что был в хороших личных отношениях с генсеком. Однако в самом начале правления Горбачева Медведев, напротив, подвергался преследованиям, поскольку с начала 1970-х, в годы правления генсека Леонида Брежнева, слыл диссидентом.

«Мы с Горбачевым в очень хороших отношениях были. Я с ним очень часто встречался, мы в чем-то помогали друг другу. Но когда Горбачев только-только пришел к власти и стал проводить очень непопулярную антиалкогольную политику, страна на этом потеряла огромное количество денег. Усилили гонения на диссидентов. Я был в очень трудном положении в 1985–1986 годах, а академик Сахаров вообще находился в ссылке. Никакой перестройки вначале не было. Полтора года шло усиление репрессий против диссидентов. Перестройка, по сути, началась только в 1987 году. А затем Горбачев начал быстро терять популярность —и поменял политику под давлением Запада», — вспоминает Медведев.

Александр Коржаков: «С каждым годом становилось хуже»

Бывший шеф службы безопасности президента РФ Александр Коржаков считает правление Горбачева в целом неудачным. Особенно заметным это стало к 1990 году, когда проблемы с продовольствием обострились по всей стране.

«А что Горбачев? Остался генсеком, потом стал президентом, а полки в магазинах все пустели. С каждым годом становилось хуже», — рассказал экс-руководитель службы безопасности Бориса Ельцина.

Что касается событий в Беловежской пуще, то президент СССР не стал препятствовать роспуску Союза и созданию СНГ, поскольку не мог нигде найти опору, он осознавал собственную непопулярность, считает Коржаков.

Фото: Юрий Белинский/ТАСС Товарный дефицит в СССР

«7 декабря 1991 года Горбачев знал, зачем мы собрались в Беловежской пуще. У него был еще КГБ СССР. Более того, Ельцин летал на самолетах 235-го авиационного отряда специального назначения, который был подконтролен Горбачеву. Он и решал, на каком самолете в том или ином случае полетит Ельцин — на Ту-134, Ту-154 или Ил-62. Так что Горбачев все знал, но понимал, что народ его уже не поддерживает, потому ничего не стал предпринимать в свою защиту», — подытожил Коржаков.

По мнению Коржакова, стань президентом СССР Борис Ельцин, он мог бы сохранить страну, — «всяком случае, распад не произошел бы так быстро, он бы затянулся». «Ельцин имел шансы сохранить СССР, если бы был его руководителем», — заявил в интервью с NEWS.ru Коржаков. По его мнению, ранний Ельцин начала 90-х отличался более твердым характером, в отличие от слабовольного Горбачева, хотя и у президента России были свои «отрицательные стороны».

Какую роль сыграли избиратели РСФСР в развале Союза

Жители РСФСР в большинстве своем стремились улучшить свое положение внутри советского государства, повышение суверенитета РСФСР внутри Союза проходило при поддержке большинства избирателей и избранных ими народных депутатов РСФСР. Так считает вице-президент Центра политических технологий профессор НИУ ВШЭ Алексей Макаркин. По его мнению, угроза развала СССР в тот момент не воспринималась рядовыми гражданами как катастрофа.

«Главная причина распада Советского Союза была в России, точнее в желании большинства ее жителей поднять статус республики. Так, в 1991 году была введена должность президента РСФСР — и в Москве возник второй центр силы — помимо президента СССР. Кроме того, жители России считали, что другие республики не смогут без нее прожить — из-за наличия между ними и РСФСР множества технологических цепочек, культурных и семейных связей. Они были уверены: республики быстро вернутся в случае отделения, а наша республика за это время успеет разобраться со своими проблемами», — заявил NEWS.ru Макаркин.

По мнению политолога, распространенное сегодня мнение о распаде СССР как о результате заговора нескольких человек возникает из-за желания множества рядовых граждан переложить на кого-то другого ответственность за распад советского государства. «Ностальгия по СССР начала усиливаться лишь со временем. Опросы показывали в начале 1990-х, что люди воспринимали распад Советского Союза как нечто объективное. Но потом чем дальше, тем больше те же самые люди стали упоминать про заговор. В частности, что развал СССР произошел по воле одного Горбачева или трех человек — участников Беловежских соглашений. Тем самым люди попутно снимали ответственность с самих себя. Мол, мы не виноваты, а нас обманули», — сказал Макаркин.

Другими причинами распада Союза политолог назвал глубокий экономический кризис и слишком резкую разницу образа жизни и образа мышления населения в разных уголках советского государства, — например, между жителями Прибалтики и Средней Азии.

«Был еще ряд причин распада СССР, в том числе экономических. В результате падения цен на нефть потерпела крах нефтяная модель развития Советского Союза. Разнородность страны тоже стала значительным фактором, который предопределил ее распад. У граждан разных республик совершенно отличались цели в жизни, образ жизни. Между, например, Эстонией и Туркменией была гигантская разница», — подытожил Макаркин.

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