Коржаков заявил, что Горбачев помешал Ельцину возглавить и спасти СССР Александр Коржаков для NEWS.ru: при Ельцине СССР бы не распался

Фото: Ron Sachs - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Михаил Горбачев

Советский Союз не распался бы, если бы во главе страны удалось встать Борису Ельцину, а не слабому Михаилу Горбачеву, отметил в беседе с NEWS.ru бывший руководитель службы безопасности первого президента РФ генерал-лейтенант запаса Александр Коржаков. По его словам, Кремль совершил ошибку, когда осенью 1987 года пытался уничтожить Ельцина, сняв его с должности руководителя Москвы.

Если бы они, наоборот, его не уволили, а повысили, и он бы потом возглавил СССР, страна бы не распалась. Горбачев ухудшал ситуацию ежегодно, магазины совсем опустели. Он был слабым президентом, все жена за него решала. Ельцин знал, как накормить народ. Будучи первым секретарем Свердловского обкома, он поощрял частные крестьянские хозяйства, разрешил им торговать продукцией в городах, до каждого двора эта продукция дошла. Затем этот опыт он удачно применил в Москве, став первым секретарем горкома столицы, — рассказал Коржаков.

По его словам, Ельцин до изгнания из московского горкома был идейным коммунистом и изучал в том числе и труды Ленина. Коржаков подчеркнул, что против политбюро ЦК КПСС Ельцин пошел только из-за травли, которую учинил против него Горбачев.

До этого он хвалился мне, что дважды перечитал все 55 томов полного собрания сочинений Ленина — столько времени потратил на эту муть! Но он это делал искренне, — полагает Коржаков.

Ранее Коржаков заявил, что два бывших украинских президента Леонид Кучма и Виктор Янукович пришли к власти с помощью России. По его словам, в обоих случаях руководство России согласилось перед их выборами удовлетворить все их просьбы. Он подчеркнул, что Москва выделила Украине нефть, газ и финансовую помощь «под этих кандидатов в президенты», но оба руководителя оказались слабыми, и именно нерешительность Януковича фактически привела к госперевороту на Украине в 2014 году.