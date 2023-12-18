Как ВСУ готовят диверсантов, поможет ли им генерал США и чем ответит Россия Военэксперт Шурыгин: ВСУ будут пытаться действовать партизанщиной и диверсиями

Фото: МО Украины

Российские военные отразили удар группы ВСУ, перешедшей границу в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Западные СМИ пишут, что на Украине появились базы по подготовке диверсантов, намеренных действовать в российском тылу по своей инициативе, без ведома властей. В Государственной думе полагают, что координировать теракты внутри России будет американский генерал Агуто, который скоро приедет в Киев. Почему командование ВСУ делает ставку на партизанские методы и как этому противостоять — в материале NEWS.ru.

Что известно о бое в Белгородской области

Возле села Теребрено Белгородской области, которая граничит с Сумской областью Украины, российские военные в воскресенье отбили атаку группы ВСУ. О нападении в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле», — написал он.

Позднее губернатор отметил, что среди местных жителей пострадавших нет, однако несколько зданий получили повреждения. «В результате прилетов снарядов повреждена линия электропередачи, под отключение попадают абоненты сел Теребрено и Староселье. Восстановительные работы будут проводиться по разрешению Министерства обороны. Газовые службы завершили работы по ликвидации последствий», — уточнил Гладков.

Министерство обороны России ситуацию в Белгородской области пока не комментировало. Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники сообщил, что российские пограничники ликвидировали троих диверсантов и бой продолжался примерно 30 минут. По данным издания, в результате стрельбы убиты трое диверсантов, остальным удалось сбежать. Как сообщает SHOT, при себе у украинцев были гранатометы, комплекты взрывчатки типа С4, а также штурмовые винтовки М4 американского производства.

В Киеве официально подтвердили бой у Теребрено. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило, что атака была совершена «противниками кремлевского режима». Интернет-ресурс «Военное обозрение» уточнил, что удар был нанесен боевиками из так называемого легиона «Свобода России» (признан в РФ террористической организацией, деятельность запрещена).

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Как готовят диверсантов ВСУ

В тот же день английское издание The Sunday Times опубликовало подробный материал о том, что офицеры ВСУ обустраивают тренировочные лагеря для подготовки диверсантов без согласования со своим командованием. Журналистка издания утверждает, что побывала на базе, которую в инициативном порядке оборудовал офицер ГУР ВСУ, притом, как утверждается, за собственные средства и без санкции «сверху».

«Я построил это место сам, на свои деньги. Правительство действует слишком неспешно. Нам нужно быстро обучать и тренировать людей. Государственных лагерей, где готовят бойцов для проведения операций, нужных на этой войне, не существует», — приводит издание слова украинского офицера.

Примечательно, что спустя сутки с основного сайта издания статья была удалена без объяснения причин.

В комитете Госдумы по обороне считают вполне правдоподобными сообщения о подготовке диверсантов на Украине по методам НАТО без согласования с киевскими властями.

Ранее сообщалось, что Пентагон направит генерал-лейтенанта Антонио Агуто помогать офису президента Владимира Зеленского в разработке новой стратегии.

«Есть информация, что отправленный в Киев генерал приедет не один, а с командой и будет курировать как обычные боевые действия, так и разведывательно-диверсионные. Запад объявил нам войну с целью стратегического поражения, то есть до ликвидации России как самостоятельного государства. Поэтому американский генерал обязательно займется и разведывательно-диверсионными действиями. Стоит ждать новых диверсий», — пояснил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его мнению, вряд ли генерал со своими людьми будут оповещать о конкретных планах «коррупционную администрацию Зеленского», чтобы не допустить утечки информации.

Эксперты и СМИ также считают, что диверсионной и террористической деятельностью в глубине территории РФ занимается легион «Свобода России», сформированный из россиян, перешедших на сторону Украины. Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области двух мужчин, которые по указанию из легиона собирались устроить теракты. По данным спецслужбы, диверсанты планировали поджечь административное здание. При задержании у подозреваемых изъяли четыре бутылки с зажигательной смесью, заполненные бланки контрактов на прохождение службы в украинской армии, а также анкеты для вступления в «Свободу России». Возбуждены уголовные дела.

Фото: МО Украины

Как борются с диверсантами в Херсонской области

Украинские ресурсы сообщают, что российские власти усилили противодиверсионный режим на подконтрольной территории Херсонской области. В частности, говорится о применении отдельных маневренных групп радиоэлектронной разведки, чтобы запеленговать источники излучения от спутниковых телефонов, которыми могут пользоваться диверсанты или агентура ВСУ. Кроме того, сообщается о регулярных рейдах Росгвардии по проверке населенных пунктов и прилегающих территорий в поисках украинских ДРГ. Минобороны РФ и Росгвардия эти публикации не комментировали.

Почему ВСУ переходят на диверсионно-партизанскую тактику

Агентство Bloomberg предположило ранее, что ВСУ будут вынуждены перейти к тактике партизанской войны из-за снижения объемов помощи с Запада. По данным издания, Зеленский предупредил об этом на закрытой встрече в Конгрессе США.

«Зеленский сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится все более скудной», — утверждают источники агентства.

Военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил, что ВСУ переходят на диверсионно-партизанскую тактику там, где это для них возможно. «Массово на такую тактику не перейдешь, потому что есть линия фронта и ее надо держать. А там, где она не сплошная, или в районах границы ВСУ будут пытаться действовать партизанщиной и диверсиями», — отметил в разговоре с NEWS.ru военный эксперт.

Фото: МО Украины

Как охотиться за украинскими диверсантами

По мнению Шурыгина, эффективность диверсантов сильно зависит от уровня подготовки как их самих, так и тех, кто их должен ловить.

«Вот сейчас они попытались „дернуться“, но попали на хорошо подготовленных наших пограничников — понесли потери и отошли. На войне как на войне. Надо понимать, что переход на диверсионную тактику — это всегда понижение градуса войны и свидетельство того, что у противника очень большие проблемы. Когда не хватает сил на большие полноценные войсковые операции, тогда начинают этим „развлекаться“. Но общий исход боевых действий так не решается», — подчеркнул Шурыгин.

Генерал Соболев отметил, что главный фактор в противодействии противнику — наличие собственной агентуры на сопредельной территории, которая предупреждает о его планах. По мнению эксперта, на основе полученной информации необходимо применять оперативные мероприятия по ликвидации диверсантов.

«Надо иметь на той стороне своих людей. И, думаю, все меры для этого будут приняты. Что касается непосредственной борьбы с диверсантами и террористами, то у нас в этой сфере большой опыт еще с чеченских событий», — заключил Соболев.

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