Стало известно, какие коды для госномеров на машины получат новые регионы МВД России предложило ввести коды для госномеров на автомобили в новых регионах России

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Выдача автомобильных номеров в отделении регистрации межрайонного отдела ГИБДД

МВД России предложило ввести новые коды для госномеров на автомобили для регионов, вошедших в состав РФ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов. Согласно проекту, ДНР могут присвоить цифровой код 80, ЛНР — 81, Херсонской области — 84, а Запорожской — 85.

Проект приказа МВД России подготовлен в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей и образованием в ее составе новых субъектов и, как следствие, возникшей необходимостью закрепления цифровых кодов регионов Российской Федерации, применяемых на государственных регистрационных знаках транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств и их водителей к участию в дорожном движении, — указано в документе.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Согласно результатам референдумов, в ДНР данное решение поддержали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Запорожской области — 93,11%, в Херсонской — 87,05%.

4 октября Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании конституционные законы о ратификации четырех международных договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав Российской Федерации.