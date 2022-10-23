СКР возбудил дело по факту крушения Су-30 в Иркутске

Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Иркутск. Машины спецслужб в районе падения истребителя Су-30

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения военного самолета Су-30 в Иркутске, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. В публикации говорится, что дело было заведено по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В настоящий момент следствие выясняет причины произошедшего.

Следственными органами СК России по факту падения в Иркутской области самолета СУ-30, принадлежавшего авиапредприятию и выполнявшего испытательный полет без боекомплекта, возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Падение самолета произошло на двухэтажный жилой дом, — уточняют представители СК РФ.

Также они подтвердили, что по предварительным данным в результате падения самолета погибли два пилота. В ведомстве также добавили, что глава СКР Александр Бастрыкин направил на место происшествия следователей-криминалистов и сотрудников судебно-экспертного центра с целью оказать помощь в проведении расследования.

Представитель Объединенной авиастроительной корпорации в беседе с ТАСС рассказал, крушение самолета произошло во время приемо-сдаточного полета. Он также уточнил, что в результате происшествия экипаж летательного средства погиб.

Сегодня в Иркутске ориентировочно в 17:30 во время приемо-сдаточного полета потерпел крушение самолет Су-30СМ. Самолет упал в микрорайоне Ново-Ленино города Иркутска. Экипаж погиб. Для расследования происшествия создана комиссия, в работе которой примут участие специалисты предприятий авиационной промышленности и профильных институтов, — рассказал собеседник агентства.

23 октября в Иркутске упал военный самолет, сообщил губернатор области Игорь Кобзев. Он рухнул на двухэтажный дом, в котором после катастрофы начался пожар. Около 150 домов остались без света в микрорайоне Иркутска, где произошло крушение.

Катастрофа произошла в микрорайоне Ново-Ленино. На видео, опубликованном каналом «112», в небе заметен шлейф черного дыма, но автор ролика отмечает, что пожара нет. Он также добавил, что был второй самолет, но он улетел. В другом ролике видно горящее здание, а также, предположительно, обломки самолета. Удалось ли пилотам катапультироваться, неизвестно.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 26. Пилоты успели катапультироваться. Им удалось предотвратить падение боевой машины на супермаркет и детский сад и тем самым избежать гораздо большего числа жертв.