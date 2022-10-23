Крушение Су-30 в Иркутске оставило без света около 150 домов

Фото: t.me/kobzevii

Крушение военного самолета Су-30

Около 150 домов остались без света в микрорайоне Иркутска, где произошло крушение военного самолета Су-30, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Игоря Кобзева. Там добавили, что электроснабжение должно быть восстановлено в течение дня.

150 домов без света. В 22:30 (17:30 мск — NEWS.ru) нужно их всех подключить, — цитирует агентство сообщение пресс-службы

Су-30 рухнул на жилой дом в микрорайоне Ново-Ленино в Иркутске 23 октября. В результате крушения погибли оба пилота. Информации о других жертвах и пострадавших пока нет.

СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По предварительным данным, Су-30 выполнял испытательный полет без боекомплекта. Следствие устанавливает причины катастрофы.

Очевидцы сняли момент крушения самолета на видео. В роликах заметно, что Су-30 падал практически отвесно и на большой скорости.