Момент крушения военного самолета в Иркутске попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30

Очевидцы опубликовали в Сети кадры падения военного самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске. На записи с автомобильного регистратора видно, что летательный аппарат на большой скорости врезается в землю практически отвесно, после чего следует мощный взрыв.

На другой видеозаписи заметно, что самолёт теряет высоту и, уходя в крутое пике, врезается в жилую зону. По словам местных жителей, истребитель начал терять высоту резко.

Об инциденте ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его сведениям, военный самолет рухнул на двухэтажный дом, в котором после катастрофы начался пожар. Глава региона выехал на место происшествия.

Как уточнили в единой дежурной диспетчерской службе, в результате крушения военного самолета погибли два пилота, Минобороны России не подтверждало данную информацию. По словам Кобзева, жертв среди гражданского населения нет: в МЧС подтвердили, что людей в частном доме, на который упал Су-30, не было. На данный момент открытое горение на месте крушения ликвидировано, площадь пожара достигала 200 квадратных метров.