«Интерфакс»: два пилота погибли в результате крушения Су-30 в Иркутске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-30

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурную диспетчерскую службу сообщает, что в результате крушения военного самолета Су-30 в Иркутске погибли два пилота. О других погибших и пострадавших на горячей линии не сообщили.

Два пилота рухнувшего Су-30 погибли, — говорится в сообщении агентства.

23 октября в Иркутске упал военный самолет, сообщил губернатор области Игорь Кобзев. Предполагается, что он рухнул на двухэтажный дом, в котором после катастрофы начался пожар. Информации о жертвах и пострадавших пока нет, глава региона выехал на место происшествия.

По предварительным данным Telegram-канал «112», речь идет о Су-30, который вылетел с авиазавода. Катастрофа произошла в микрорайоне Ново-Ленино. На видео, опубликованном каналом, в небе заметен шлейф черного дыма, но автор ролика отмечает, что пожара нет. Он также добавил, что был второй самолет, но он улетел. В другом ролике видно горящее здание, а также, предположительно, обломки самолета. Удалось ли пилотам катапультироваться, неизвестно.

17 октября в Ейске военный самолет Су-34 рухнул во дворе многоквартирного жилого дома. От удара разлилось горючее, вспыхнул пожар. По последним данным, погибли 15 человек, пострадали 26. Пилоты успели катапультироваться. Им удалось предотвратить падение боевой машины на супермаркет и детский сад и тем самым избежать гораздо большего числа жертв.