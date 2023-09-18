Песков рассказал о перспективах масочного режима в Кремле из-за COVID-19 Песков: масочный режим из-за COVID-19 в Кремле не вводится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока никаких указаний по масочному режиму в администрации президента в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией нет и власти ожидают заявлений специалистов, передает ТАСС. При этом вакцинация от гриппа и COVID-19 в Кремле, по словам Пескова, не проводится. Все сотрудники решают этот вопрос индивидуально.

Пока в Кремле не вводят масочный режим. У нас таких мер нет. Мы видим, что, конечно же, сезонность определенная есть, возможен сезонный рост заболеваемости. Ждем ориентировок специалистов, — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что Минздрав поручил регионам вводить в больницах масочный режим для медперсонала в случае роста заболеваемости респираторными инфекциями. При этом в ведомстве отмечали, что эпидемическая обстановка в России является стабильной.

16 сентября масочный режим был введен в Доме правительства. При этом Госдума отказалась следовать этому примеру и не стала вводить эпидемиологические ограничения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ведомство не собирается вводить масочный режим, если для этого не будет понятных оснований. Она заявила, что на сегодняшний день таких причин нет.