Песков назвал Гейдара Алиева экстраординарной личностью

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева экстраординарной личностью, передает портал «Известий». Он добавил, что Москва разделяет радость Баку и хранит память о бывшем азербайджанском лидере. 10 мая исполняется 100 лет со дня рождения политика.

Бывший президент Азербайджана Гейдар Алиев — это экстраординарная личность, он вошел в историю СССР и современных российско-азербайджанских отношений, — сказал представитель Кремля.

В Азербайджане 2023 год объявлен годом Гейдара Алиева. Его называют создателем современного азербайджанского государства. В общей сложности он возглавлял Азербайджан 23 года. Это было время расцвета промышленности, нефтехимического сектора экономики, а после 1991 года — формирования независимости страны, борьбы за восстановления её территориальной целостности.

Особое внимание Гейдар Алиев уделял развитию отношений Азербайджана с Россией, поскольку, будучи членом политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета министров СССР, знал ее экономику не понаслышке.