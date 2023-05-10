«Мудрый и прозорливый лидер»: каким вошел в историю Гейдар Алиев 10 мая исполняется 100 лет со дня рождения основателя современного азербайджанского государства

Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/ТАСС

Дважды Герой Социалистического Труда, член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Гейдар Алирза оглы Алиев в своем рабочем кабинете, 1983 год

В Азербайджане 2023 год объявлен Годом Гейдара Алиева — 10 мая исполняется 100 лет со дня его рождения. Гейдара Алиева называют создателем современного азербайджанского государства. В общей сложности он возглавлял Азербайджан 23 года. Это было время расцвета промышленности, нефтехимического сектора экономики, а после 1991 года — формирования независимости страны, борьбы за восстановления её территориальной целостности. Особое внимание Гейдар Алиев уделял развитию отношений Азербайджана с Россией, поскольку, будучи членом политбюро ЦК КПСС и первым заместителем председателя Совета министров СССР, знал ее экономику не понаслышке. NEWS.ru расспросил о деятельности Гейдара Алиева людей, которым довелось с ним работать и общаться.

Какие отношения были у Путина и Алиева

Президент Владимир Путин ценил политическую мудрость Гейдара Алиева, его точку зрения, рассказал NEWS.ru официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«У президента Путина были очень теплые отношения с Гейдаром Алиевым. Он действительно очень уважал Алиева. Они неоднократно общались. Собственно, тогда, именно тогда были заложены прочные основы нынешних двусторонних российско-азербайджанских отношений. Такие же отношения президент продолжает с Ильхамом Гейдаровичем. Фундамент того, что есть сейчас, закладывался уже тогда. Ну и, конечно, трудно переоценить роль Гейдара Алиева в нашей общей истории, в истории Советского Союза. Она действительно велика», — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Фото: Владимир Родионов/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и президент Азербайджана Гейдар Алиев во время встречи в Кремле на юбилейном саммите лидеров стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ), 30.11.2001 г.

Как начинал и формировался Гейдар Алиев

Гейдар Алиев начинал как управленец в 1943 году (ему было 20 лет), возглавив отдел в Совете народных комиссаров на своей родине, в Нахичеванской АССР.

В 1944 году он перешёл в органы безопасности, где прошел все ступени, начиная от простого сотрудника НКВД. В июне 1967 года Алиев был назначен руководителем КГБ Советского Азербайджана.

Следующим этапом стала политико-хозяйственная работа во главе Азербайджанской ССР — с июля 1969 по декабрь 1982 года. При нем республика добилась заметных экономических успехов. Специалисты отмечают, что Азербайджан занял ведущее место в стране в плане внедрения в производство прогрессивных технологий. Произошла модернизация нефтехимической промышленности. 350 наименований азербайджанской продукции экспортировались в 65 стран мира.

При Алиеве Азербайджанская ССР была награждена орденами Ленина, Октябрьской Революции и Дружбы народов. В СССР получить столь высокие награды можно было только за масштабные успехи. К примеру, за это же время Украинскую ССР, которую называли житницей советской страны, наградили только один раз — орденом Дружбы народов в честь 50-летия СССР.

Фото: Валерий Шустов/РИА Новости Азербайджанская ССР. Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Азербайджана Гейдар Алиев (справа) со старейшим колхозником Азербайджанской ССР Гаджибабой Машедовым на хлопковом поле, 1980 год

22 ноября 1982 года Алиев вошёл в состав высшего руководства СССР, став членом политбюро ЦК КПСС. Тогда оно состояло из 25 человек во главе с генсеком Леонидом Брежневым. В ранге первого заместителя главы советского правительства Гейдар Алиев отвечал за промышленность, транспорт, культуру, образование.

По бамовским тоннелям, заполненным водой...

Бывший министр путей сообщения и первый президент ОАО «РЖД» Геннадий Фадеев познакомился с Гейдаром Алиевым в 1987 году, но наблюдал его в деле задолго до этого. В тот год Фадеева выдвинули на должность замминистра путей сообщения СССР. Утвердить его кандидатуру могло только политбюро ЦК КПСС, в котором за транспорт отвечал Алиев. Заседанию политбюро предшествовала встреча Алиева и Фадеева.

«Мы долго обсуждали задачи, которые мне предстояло решать в этой должности, — рассказал в беседе с NEWS.ru Геннадий Фадеев. — Но больше всего говорили о Байкало-Амурской магистрали (БАМ), потому что он был погружён в эту стройку века. Проект был нужным. Сегодняшняя ситуация, когда Транссиб не справляется с грузами, только подтвердила это. Гейдар Алиевич курировал строительство БАМа. Забил „золотой костыль“ на станции Балбухта осенью 1984 года. Я наблюдал: профессионально и прочно забил!»

Соратники вспоминают, что Гейдар Алиев проводил в командировках на БАМе по несколько недель. Посещал железнодорожные тоннели, даже когда их заполняла вода из-за просчётов строителей. Тут же устраивал обсуждения, как исправить ситуацию.

Фото: Э. Брюханенко/РИА Новости Строительство Байкальского тоннеля, на Байкало-Амурской магистрали

На БАМе хорошо помнят, что тысячи азербайджанских строителей приняли участие в возведении магистрали. Станцию Улькан и прилегающий к ней одноименный поселок на 210-м километре БАМа азербайджанские специалисты возвели на два месяца раньше запланированного срока. На их счету и строительство одной из самых крупных станций БАМа — Ангоя в Бурятии. Работы контролировал Гейдар Алиев. В знак благодарности в 2008 году эту станцию назвали его именем.

В 2002 году, уже будучи министром путей сообщения РФ, Геннадий Фадеев по поручению главы правительства РФ вручил Гейдару Алиеву государственную награду «За строительство Байкало-Амурской магистрали».

Создатель нового Азербайджана

Опыт работы в союзном руководстве пригодился Алиеву во главе независимого Азербайджана. Этап становления независимости был самым трудным как для страны, так и для Гейдара Алиева. Он вернулся в республику в июле 1990 года. Как рассказывают его соратники, Алиев не мог продолжать жить в Москве спокойной жизнью пенсионера, когда над Азербайджаном нависли тяжёлые проблемы: вооружённый конфликт в Карабахе, сложности в международных отношениях, экономический кризис.

В Баку тогда Алиев не остался. Он приехал в родную Нахичеванскую Автономную Республику. Там 5 сентября 1991 года его выбрали председателем алимеджлиса (парламента). Ситуация в автономии стала стабилизироваться, а в остальном Азербайджане, напротив, продолжала ухудшаться. Сепаратисты в Карабахе распространили вооружённый конфликт на соседние районы республики. Внутри страны возникали вооружённые группировки, которые не подчинялись властям. Азербайджан оказался на пороге серьёзных внутренних и внешних испытаний.

15 июня 1993 года Алиев был избран председателем миллимеджлиса (парламента) Азербайджана.

Григорий Карасин: «К России Алиев относился как к своему второму дому»

Бывший замминистра иностранных дел России, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что считает Гейдара Алиева выдающимся политиком советского и постсоветского периода истории.

«У меня остались самые яркие впечатления от встреч с Гейдаром Алиевичем. Это был удивительно прозорливый и умный человек, который обладал очень нужными качествами политического лидера, необходимыми для того очень сложного периода. Роль его в становлении современного Азербайджана невероятна велика. Он заложил фундамент развития страны. Те, кто приедет в Азербайджан впервые после, например, 30-летнего перерыва, будет поражён огромным прогрессом страны. Проблемы у страны остаются, но имя Гейдара Алиевича служит для её граждан стимулом для решения этих проблем», — сказал Григорий Карасин.

Фото: Борис Кауфман/РИА Новости Гейдар Алиев, 1993 год

По словам Карасина, политический опыт Алиева давал ему большое превосходство. Как только он возглавил государство, российско-азербайджанские отношения приобрели стабильность, вышли на новый уровень развития.

«Роль России для Азербайджана он очень хорошо понимал. Он вообще к России относился как к своему второму родному дому. Его в Москве любили и уважали не только политики, но и представители науки, простые граждане», — заключил Карасин.

Александр Дзасохов: «Гейдар Алиев проявлял внимание и к России, и к Кавказу»

Когда Гейдар Алиев стал членом политбюро ЦК КПСС, то приезжающие в СССР международные делегации воспринимали его как представителя интересов Востока в Советском Союзе, отметил в беседе с NEWS.ru член Политбюро в 1990–1991 годах, чрезвычайный и полномочный посол СССР Александр Дзасохов.

«Они были правы. Гейдар Алиевич был не только крупным политическим деятелем, но и масштабным дипломатом. Напомню, что многие годы он работал в сфере внешней разведки. А дипломатия и разведка всегда были близки друг другу», — уточнил дипломат.

С Гейдаром Алиевым Александр Дзасохов познакомился в 1970 году, когда в составе делегации Советского комитета солидарности стран Азии и Африки прибыл в Баку.

Фото: Александр Чепрунов/РИА Новости

«Я тогда был одним из руководителей комитета. У нас был огромный интерес, чтобы именно в Баку провести крупную международную конференцию об опыте республик советского Востока в решении социально-экономических, межнациональных, культурных вопросов, — рассказывает Дзасохов. — В апреле 1970-го состоялась моя первая встреча с Гейдаром Алиевичем. В составе нашей делегации были крупные советские учёные-востоковеды. Мы получили его полную поддержку. Более того, несмотря на свою занятость, Алиев активно участвовал в подготовке форума, что и определило его успех. Приехали представители 35 государств. С основным докладом выступил Гейдар Алиевич — это было его первое выступление перед столь солидной международной аудиторией».

После этого Дзасохов с Алиевым встречались неоднократно, подолгу беседовали. В 1998 году Дзасохов получил приглашение на инаугурацию президента Алиева в Баку.

«Я помню его яркий ораторский талант. В огромном зале, в присутствии нескольких тысяч человек, Гейдар Алиевич вышел к микрофону без бумаг, не было даже трибуны. Он говорил логично, с фактами, предлагал множество мыслей. В очередной раз к нему прониклись уважением как к лидеру нации. И он был человеком большой внутренней культуры. В его семье царила очень доброжелательная и гостеприимная атмосфера», — вспоминает Александр Дзасохов.

Уже будучи президентом, Гейдар Алиев сделал много для поддержания российско-азербайджанских отношений на высоком уровне, для стабилизации обстановки на Кавказе. В середине 1990-х годов именно по его инициативе в Кисловодске состоялась встреча президентов кавказских государств, в том числе России и лидеров северокавказских республик.

«Стоял у истоков подписания Договора о дружбе с Москвой»

Сложно переоценить вклад Гейдара Алиева как в становление азербайджанской государственности, так и в развитие российско-азербайджанских отношений, заявила NEWS.ru официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В начале 1990-х годов Гейдар Алиевич Алиев принял управление Азербайджаном, столкнувшимся с беспрецедентными вызовами в экономике и в сфере безопасности. В результате его усилий ситуация в республике стабилизировалась. При этом Гейдар Алиевич неизменно придавал приоритетное значение развитию отношений с Москвой. В 1997 году был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Документ придал ощутимый импульс дальнейшему развитию российско-азербайджанских отношений», — сказала Захарова.

В ведомстве отметили, что документ заложил основу для последующих стратегических договоренностей, итогом которых стала Декларация о союзническом взаимодействии России и Азербайджана, подписанная на высшем уровне в Москве 22 февраля 2022 года.

Фото: Олег Литвин/ТАСС Гейдар Алиев во время посещения Гянджи с миротворческой миссией 14 июня 1993 года

Владимир Воронин: «Президенты стран СНГ перенимали у Алиева его богатый опыт»

Президент Молдавии в 2001–2009 годах Владимир Воронин встречался с Гейдаром Алиевым на саммитах СНГ, но познакомились они ещё в 1974 году.

«В тот год на празднования 50-летия образования Молдавской Советской Республики прибыли все руководители союзных республик во главе с генеральным секретарём ЦК КПСС Леонидом Ильичом Брежневым. Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе посетили Дубоссарский район, где я работал заместителем председателя райисполкома. Имел честь сопровождать этих почётных гостей. В общении человеком Алиев был приятным, остроумным, глубокого эрудированным», — рассказал NEWS.ru экс-президент Молдавии.

Затем у них были встречи на саммитах СНГ, где по регламенту у глав государств обязательны двусторонние встречи. Но более всего президенту Воронину запомнился саммит в Сочи в 2001 году.

«Вечером мы вышли на яхте президента России в море. На верхней палубе все несколько часов прогулки Гейдар Алиевич нам рассказывал о работе в политбюро ЦК КПСС. Подробно приводил примеры, как решались вопросы, как он общался с Брежневым, Андроповым, Черненко. Все остальные президенты СНГ пришли во власть уже после распада Советского Союза. Им было интересно знать, как работали руководители советской страны, это был для них очень поучительный рассказ».

Гейдара Алиева не хватает всему бывшему СССР

Исследователи истории Советского Союза, анализируя причины распада страны, приходят к мысли, что одна из причин — слабость руководителей страны. В качестве исключения называют Гейдара Алиева и ещё нескольких человек, которым, однако, не давали в полной мере проявить себя и отправляли на пенсию в расцвете их сил. Так поступил Михаил Горбачёв в октябре 1987 года с Гейдаром Алиевым.

«Горбачёва и Алиева нельзя вообще сравнивать. Горбачев недолюбливал Алиева, потому что тот был выше его на несколько голов. Гейдар Алиевич слишком выделялся на фоне остальных», — рассказал NEWS.ru известный азербайджанский писатель Чингиз Абдуллаев.

Фото: Валерий Шустов Первый заместитель председателя Совета министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС Гейдар Алиев (второй ряд слева), Михаил Горбачёв (справа внизу)

«Советский Союз удалось бы спасти, если бы Алиев находился у власти. Он бы не допустил развала, той крови, которая лилась, льется и, по всей видимости, будет литься еще много лет. То, что происходит сегодня между Россией и Украиной, — последствия того самого распада. Всего бы этого могло не быть, если бы таким, как Алиев, дали возможность сохранить огромную страну», — считает Адбуллаев.

Список из сейфа члена Политбюро

Гейдар Алиев не только заботился о профессиональных кадрах, но и поставил серьёзно вопрос о их воспитании и обучении. Благодаря Алиеву студенты из Азербайджана отправились в лучшие советские вузы в Москве, Ленинграде, Киеве, рассказал NEWS.ru доцент исторического факультета МГУ, кандидат наук Исмаил Агакишиев.

Он напомнил, что у Азербайджана, как и у остальных союзных республик, была квота на студентов — 24 человека в год. Но Гейдару Алиеву удалось договориться с ведущими вузами России, что в них будет учиться 700 человек из республики.

В 1998 году Гейдар Алиев собрал в Баку многих уроженцев Азербайджана, получивших образование в ведущих вузах СССР, и рассказал, как он покидал кабинет члена Политбюро после расхождения во взглядах с генсеком Горбачёвым.

«Из своего кабинета он забрал только списки выходцев из республики, получивших образование в этих вузах. Он их хранил, как бесценный документ, в сейфе. Уже потом, вернувшись в Азербайджан, он стал приглашать на ответственные должности людей из этого списка — тех, кто окончил МГУ с красным дипломом», — уточнил Агакишиев.

Фото: Валерий Шустов/РИА Новости Первый секретарь ЦК Компартии Азербайджана Гейдар Алиев (слева) беседует с секретарем ЦК Компартии Азербайджана Гасаном Сеидовым (справа) в своем рабочем кабинете, 1980 год

По его словам, подобное отношение к ведущим российским вузам унаследовал Ильхам Алиев (кстати, тоже получивший высшее образование в Москве, на факультете международных отношений МГИМО). В 2009 году его усилиями в Баку был открыт внушительный филиал МГУ, в 2015 году — филиал Первого Московского медицинского университета. Обучение ведётся на русском языке, их материальная база — не хуже, чем в Москве.

«Мы осуществили его мечту увидеть Шушу свободной»

З мая в Шуше в Карабахе прошла международная конференция на тему «Формирование геополитики Большой Евразии: от прошлого к настоящему и будущему», посвящённая 100-летию со дня рождения Гейдара Алиева.

Выступая на ней, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: «Самой большой мечтой Гейдара Алиева было увидеть Шушу свободной, и мы осуществили его мечту. И мы гордимся этим. Мы счастливы — все азербайджанцы, не только граждане Азербайджана. Азербайджанцы по всему миру гордятся нашей победой».

9–10 мая президент Азербайджана проводит в Шуше, именно там, в освобожденном Карабахе, он отмечает 100-летие своего отца.