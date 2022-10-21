Названа категория россиян, которая получит статус ветеранов боевых действий Депутат ГД Картаполов: выполняющие боевые задачи участники теробороны получат статус ветеранов

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Участники территориальной обороны, выполняющие боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий, сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов во время встречи с волонтерами «Единой России» в Санкт-Петербурге. По словам парламентария, прежде, чем присвоить такой статус, вопрос будет тщательно изучаться, передает РИА Новости.

Что касается получения звания и статуса ветеранов боевых действий, то <...> это зависит от того, какие задачи они будут выполнять. Одно дело (тоже важное) — где-то стоять и охранять условный мост <...> и совсем другое <...> дело — вступать в огневой контакт с диверсионно-разведывательными группами при их розыске и уничтожении. Поэтому <...> те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно, получат статус ветерана боевых действий, — сказал Картаполов.

В июле президент России Владимир Путин утвердил закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий гражданским лицам, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. В документе шла речь о ремонтных бригадах, врачах, военных корреспондентах и других специалистах, задействованных в СВО.

В настоящее время в различных субъектах России действуют выплаты или льготы для участников боевых действий на Украине и членов их семей. Суммы денежных пособий для семей погибших военных в разных регионах составляют от одного до трех миллионов рублей. Кроме того, из резервных фондов некоторых местных правительств будут осуществляться выплаты за ранение.