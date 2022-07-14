Участвующие в СВО гражданские получат статус ветеранов Путин подписал закон о статусе ветеранов для гражданских лиц, участвующих в спецоперации на Украине

Фото: Кирилл Нортон/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил закон о присвоении статуса ветеранов боевых действий гражданским лицам, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Речь идет о ремонтных бригадах, врачах, военкорах и других специалистах, задействованных в СВО.

Федеральный закон устанавливает статус ветерана боевых действий гражданским лицам, направлявшимся на работу для обеспечения выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР, — говорится в аннотации Совфеда к документу.

Закон также предоставляет право указанным лицам на ряд мер социальной поддержки, в том числе преимущество при выдаче путевок в санатории, первоочередное право на приобретение земельных участков, возможность использования ежегодного отпуска в удобное время.

Ранее сообщалось, что как минимум в 59 субъектах России введены собственные выплаты или льготы для участников боевых действий на Украине и членов их семей. Суммы денежных пособий для семей погибших военных в разных регионах составляют от одного до трех миллионов рублей. Кроме того, из резервных фондов некоторых местных правительств будут осуществляться выплаты за ранение.