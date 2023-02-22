МИД призвал Баку и Ереван возобновить переговоры

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Россия призывает власти Армении и Азербайджана вернуться к переговорному процессу по вопросу Лачинского коридора, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, заморозка диалога отдаляет наступление стабильности в регионе.

Какой бы напряженной не была обстановка в регионе, замораживание под этим предлогом переговорных процессов считаем контрпродуктивным. Подобные увязки отдаляют перспективы прочного мира и стабильности на всем южном Кавказе. Мы призываем наших партнеров в Баку и Ереване к скорейшему возобновлению ритмичной совместной работы по каждому из направлений нормализации двусторонних отношений, — заявила представитель МИД.

Захарова также пообещала, что Россия окажет поддержку в организации встречи трехсторонней рабочей группы по разблокированию экономических и транспортных связей в регионе.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов призвал Армению отказаться от деструктивной позиции и вернуться к обсуждению мирного договора.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев также призывал положить конец вражде между Баку и Ереваном. По его словам, подписание мирного договора должно стать примером того, как можно «перевернуть трагические страницы истории» и показать всему миру, что насилие должно быть прекращено.