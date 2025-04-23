В США заявили о переосмыслении позиции России по Украине Рубио: США стали лучше понимать позицию России по Украине после консультаций

Фото: Oliver Contreras/Pool/CNP/Global Look Press

Марко Рубио

США стали лучше понимать позицию России по Украине после ряда консультаций, заявил госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио в интервью порталу The Free Press. По его словам, Вашингтон также прояснил для себя мнение Киева. Рубио выразил надежду, что стороны смогут быстро прийти к соглашению.

Мы занимаемся тем, что выясняем позицию России — сейчас мы ее лучше понимаем, потому что реально разговаривали с ними после трех лет молчания, а также позицию Украины, — сказал Рубио.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что украинский президент Владимир Зеленский виновен в срыве встречи министров иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне. Он считает, что глава государства показал свою неспособность договариваться.

В то же время американист Борис Межуев заявил, что США выйдут из переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, если обсуждение условий мира затянется, и это самый вероятный вариант. Он отметил, что Белый дом хочет продолжать сотрудничать с Россией.

До этого стало известно, что переговоры по Украине в Лондоне, которые должны были состояться сегодня, 23 апреля, отменили из-за того, что Киев отказывается признать утрату территорий, в том числе Крыма. На этой встрече США планировали показать конкретный план завершения российско-украинского конфликта.