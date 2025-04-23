В Госдуме раскрыли, кто виновен в срыве встречи глав МИД в Лондоне Депутат Слуцкий: Зеленский виноват в срыве встречи глав МИД в Лондоне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Украинский президент Владимир Зеленский виновен в срыве встречи министров иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии и Украины в Лондоне, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, глава государства показал свою неспособность договариваться.

Встречу в Лондоне глав внешнеполитических ведомств США, Британии, Франции, Германии и Украины сорвал, по сути, Зеленский. Воочию показав свою недоговороспособность. Причина отказа от поездки в Великобританию, в частности госсекретаря США Марка Рубио, как утверждают источники западных СМИ, — в резком нежелании укрофюрера обсуждать уже свершившийся факт — принадлежность Крыма России. На этом ли фоне или в свете других обстоятельств, но свое участие отозвали также главы МИД европейских стран, — сказал Слуцкий.

По его словам, киевские власти отказываются признавать реалии и неизбежность поражения, что злит новую американскую администрацию. Депутат добавил, что при этом Зеленский не собирается делать шаги к миру и продолжает затягивать процесс из-за собственных амбиций.

Ранее сообщалось, что переговоры по Украине в Лондоне, которые должны были состояться сегодня, 23 апреля, отменили из-за того, что Киев отказывается признать утрату территорий, в том числе Крыма. На этой встрече США планировали показать конкретный план завершения российско-украинского конфликта.