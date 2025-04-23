Американист предсказал, как США завершат переговоры по Украине Американист Межуев назвал самым вероятным вариантом выход США из переговоров

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Соединенные Штаты выйдут из переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта, если обсуждение условий мира затянется, и это самый вероятный вариант, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. По его словам, Белый дом хочет продолжать сотрудничать с Россией.

Если переговорный процесс застопорится, американцы едва ли будут настаивать на его продолжении. Это самый вероятный вариант. Но в США сохраняется и «партия войны», которая говорит, что дружить с Россией не будет, пока не завершится вооруженный конфликт с Украиной. Внутри Вашингтона идет сложный спор. Но настроение «двигаться дальше» с Москвой сейчас доминирует внутри администрации Трампа, вне зависимости от мнения ее флангов, — заявил Межуев.

Киев и ЕС не готовы принять план президента США Дональда Трампа, отметил эксперт. По его мнению, поэтому Москве не стоит ожидать юридического признания статуса новых территорий.

Даже Крым за Россией украинцы не станут признавать. Но непонятно, зачем это Кремлю. Пусть американцы признают, а Украина не признает. И Европа, конечно, тоже ничего не признает. Договориться с Киевом можно только об отказе от применения силы, — сказал политолог.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты откажутся от посредничества между Россией и Украиной, если Москва и Киев не примут разработанный Вашингтоном план. По его словам, Белый дом составил очень конкретное предложение по урегулированию украинского кризиса. Американский вице-президент отметил, что граница после урегулирования конфликта может не совпадать с текущей линией фронта и обе стороны должны это принять.