В США рассказали, как Зеленскому сохранить лицо в конфликте с Россией The Hill: Зеленский может пойти на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо и репутацию Киева, считает колумнист The Hill Джозеф Боско. Боско добавил, что Зеленский опасается неудачи контрнаступления из-за задержек с поставкой западных танков и отказа президента США Джо Байдена отправлять истребители и системы вооружения большей дальности. Он отметил, что по результатам мирных переговоров Россия сможет сохранить Крым и новые территории.

Вполне возможно, что Зеленский готов предложить президенту России Владимиру Путину прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия оставит себе часть территории, хотя Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон, — полагает Боско.

Ранее экс-советник Кучмы Олег Соскин высказался против контрнаступления ВСУ. По его мнению, украинская армия не готова и может потерять до 100 тысяч лучших солдат, а также всю военную технику, полученную от Запада. Он подчеркнул, что если Киев не откажется от своих планов, то наступление грозит превратиться в «ритуальное жертвоприношение украинцев».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что в случае провала нынешнего контрнаступления Киев подготовит следующее. По его словам, анонсированное наступление украинской армии не следует считать последним.

Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер сообщил, что условий для начала контрнаступления украинской армии пока нет. По его словам, земля еще не успела в достаточной мере просохнуть для прохода военной техники.