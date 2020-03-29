https://static.news.ru/photo/cbdec5f4-71b5-11ea-9a0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard B. Levine via www.imago-/Global Look Press

Каждые девять с половиной минут в американском Нью-Йорке из-за коронавируса умирает один человек. Такую высокую смертность врач из больницы Маунт-Синай Стив Кассапидис сравнил с библейским сюжетом.

Это библейский сюжет: люди приходят, их подключают к аппаратам, они умирают, и цикл повторяется, — цитирует медика Mirror.

Издание уточняет, что за сутки число инфицированных в Нью-Йорке увеличилось на 2461 человека. Именно на этот город приходится около трети всех жертв коронавируса в США. Всего количество подтверждённых случаев заражения COVID-19 в стране превысило 120 тысяч человек, более 2 тысяч из них скончались.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп поручил центру по контролю и профилактике заболеваний разработать строгие рекомендации по перемещению людей в штате Нью-Йорк и в соседних Нью-Джерси и Коннектикуте. Вместе с тем американский лидер заявил, что в полноценном карантине Нью-Йорк не нуждается.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.