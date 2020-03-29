https://static.news.ru/photo/92929362-71a5-11ea-88a5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas/CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп поручил Центру по контролю и профилактике заболеваний разработать строгие рекомендации по перемещению людей в штате Нью-Йорк и в соседних Нью-Джерси и Коннектикуте. Вместе с тем, Трамп заявил, что в полноценном карантине Нью-Йорк не нуждается.

Как передаёт «ПолитЭксперт», президент США изучил мнение группы Белого дома по борьбе с распространением COVID-19 и губернаторов штатов. В случае, если ограничения на перемещение людей будут введены, губернаторы будут контролировать их выполнение, консультируясь с федеральными властями.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо перенёс праймериз демократической партии из-за коронавируса. Вместо 28 апреля голосование может пройти 23 июня.

К 29 марта в штате Нью-Йорк было выявлено более 52 тысяч случаев COVID-19, из них около 30 тысяч в городе Нью-Йорк. Более 700 человек в штате скончались от коронавирусной инфекции.