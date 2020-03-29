Президент США Дональд Трамп поручил Центру по контролю и профилактике заболеваний разработать строгие рекомендации по перемещению людей в штате Нью-Йорк и в соседних Нью-Джерси и Коннектикуте. Вместе с тем, Трамп заявил, что в полноценном карантине Нью-Йорк не нуждается.
Как
Как сообщал NEWS.ru, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо перенёс праймериз демократической партии из-за коронавируса. Вместо 28 апреля голосование может пройти 23 июня.
К 29 марта в штате Нью-Йорк было выявлено более 52 тысяч случаев COVID-19, из них около 30 тысяч в городе Нью-Йорк. Более 700 человек в штате скончались от коронавирусной инфекции.
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