На протяжении двух последних суток от коронавируса в Нью-Йорке каждые 17 минут умирает один человек, подсчитали американские СМИ.

В общей сложности число жертв COVID-19 в этом крупнейшем американском городе составило 450 человек, уточняет New York Post. По подсчётам университета Джонса Хопкинса, общее число заражённых в США достигло почти...