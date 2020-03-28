Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо решил отложить президентские праймериз из-за вспышки коронавирусной инфекции в регионе.
Я не думаю, что было бы мудрым привести массу народа в одно место, чтобы они голосовали. Люди будут трогать дверь, одну и ту же ручку, — цитирует Куомо РИА Новости.
По словам губернатора, предварительное голосование может пройти 23 июня вместо 28 апреля.
Как писал NEWS.ru, Соединённые Штаты стали мировым лидером по количеству заражённых коронавирусом — подтверждено более 115,5 тысячи диагнозов. Очагом инфекции в США оказался Нью-Йорк, о введении жёсткого карантина в котором задумался президент Дональд Трамп.