Наркоман и антиваксер: Кеннеди-младший может стать новым президентом США Что представляет собой очередной претендент на пост президента США из клана Кеннеди и какие у него шансы на победу, выяснил NEWS.ru.

Фото: Claudio Furlan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Кеннеди — младший

В гонку за пост президента США включился представитель клана Кеннеди — Роберт Кеннеди — младший, 69-летний племянник 35-го президента США Джона Кеннеди. До сих пор он не принимал участия в политике, занимаясь проблемами экологии. В последние годы Кеннеди-младший также стал известен как убежденный противник вакцинации. Какими достижениями может похвастаться претендент на пост президента США из клана Кеннеди и есть ли у него шансы на победу, выяснил NEWS.ru.

Что известно о Кеннеди-младшем

Большую часть своей жизни Роберт Фрэнсис Кеннеди — младший, так звучит полное имя новоиспеченного американского политика, занимался экологическими проблемами, в частности, связанными с водными ресурсами и загрязнением вод.

В середине 80-х годов прошлого века он начал работать адвокатом в организации Riverkeeper, которую основали рыбаки Нью-Йорка для защиты от загрязнения вод реки Гудзон. А позднее он стал основателем организации Waterkeeper Alliance — глобального движения «общественных защитников, объединившихся за чистую и обильную воду для всех людей и планеты», как говорится в «джедайском» (JEDI — Justice, Equity, Diversity and Inclusion — «Справедливость, равноправие, разнообразие и инклюзивность») заявлении на сайте организации.

Почему он стал наркоманом

Однако экологической повесткой Кеннеди-младший занялся не столько по велению души, сколько под давлением американской Фемиды. К нью-йоркским рыбакам в Riverkeeper представителя элитарного клана Кеннеди привела необходимость отбыть общественные работы после того, как его сняли с самолета из-за передозировки наркотиков. В начале 1984 года сына и полного тезку (почему он получил приставку «младший») бывшего генпрокурора США Роберта Кеннеди, убитого в 1968 году, уличили в хранении героина и приговорили к 1500 часам общественных работ.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Роберт Кеннеди

Роберт Кеннеди, младший брат убитого в Далласе в ноябре 1963 года президента Джона Кеннеди, выставил свою кандидатуру от Демократической партии на президентских выборах в 1968 году. Во время предвыборного турне его в Лос-Анджелесе застрелил палестинский террорист. Именно шоком от внезапной гибели отца Кеннеди-младший, которому тогда было 14, позднее объяснял свою наркозависимость.

В том же году он начал «десятилетие самолечения», признавался Кеннеди-младший в автобиографической книге «Американские ценности: уроки, которые я извлек из своей семьи». Там же он рассказал, что его отец был уверен: за убийством Джона Кеннеди стояло ЦРУ, а не убийца-одиночка Ли Харви Освальд, как заявлялось официально.

Начав «самолечение» с алкоголя, марихуаны и ЛСД, к началу 80-х он уже плотно сидел на кокаине и героине. Свою наркозависимость будущий кандидат в президенты описывал так: «быть запертым в клетке с танцующей гориллой». Избавиться от злоупотребления психоактивными веществами, по его словам, ему помогла программа «Двенадцать шагов».

Как Кеннеди боролся за экологию

Придя в Riverkeeper по приговору суда в 1984-м, Кеннеди-младший на долгие годы остался в организации в качестве главного юриста. А в 1999 году основал международную НКО Waterkeeper Alliance — «глобальное движение, объединенное за чистую, здоровую и обильную воду для всех людей и планеты». Судя по ее сайту, ныне в организации участвуют 350 юристов-экологов из 46 стран.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Роберт Кеннеди — младший

«Сейчас у нас рынок регулируется правилами, которые были написаны теми, кто наживался на торговле углеводородами, чтобы поощрять самые грязные, самые отвратительные, самые ядовитые, самые токсичные, самые адские технологии, а не дешевые, экологически чистые, приносящие пользу, благословенные небом. Нам нужно рационализировать наш рынок, чтобы он делал то, что должен делать рынок, то есть создавать общество, которым мы все гордимся и которое будет поддерживать наших детей», — подчеркивал Кеннеди. Себя он называл «решительным защитником окружающей среды».

Выйдя на тропу борьбы за чистую воду, Роберт Кеннеди снова стал частым гостем американской пенитенциарной системы. Так, в 2001 году за незаконное проникновение на базу ВМС США в Пуэрто-Рико его приговорили к 30 дням тюремного заключения. А в 2013-м экоактивиста арестовали за то, что, протестуя в Вашингтоне против строительства сети нефтепроводов «Кистоун», он вместе с единомышленниками, среди которых был и его сын Конор, заблокировал проезд перед Белым домом.

Кстати, протестовал Кеннеди не зря: на нефтепроводе «Кистоун» в Канзасе в декабре прошлого года произошел крупнейший за десятилетие в США разлив нефти.

Почему он выступает против прививок от ковида

В 2020 году Кеннеди ушел с поста президента Waterkeeper Alliance. Но тут началась пандемия коронавируса, и с той же энергией, с которой раньше боролся с энергетическими корпорациями, он теперь обрушился на производителей вакцин.

Идеи антипрививочников Кеннеди начал разделять еще в середине нулевых годов, а в 2016-м он основал и возглавил НКО Children’s Health Defense («Защита здоровья детей»), которая занимается пропагандой отказа от детских вакцин, которые якобы провоцируют целую «эпидемию хронических заболеваний», в частности детский аутизм.

Фото: Ringo Chiu/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Роберт Кеннеди — младший

Но 2019 году три члена его семьи — сестра Кэтлин Кеннеди Таунсенд, брат Джозеф Кеннеди II и племянница Мэйв Кеннеди Маккин — решительно осудили его антипрививочные взгляды.

«Мы любим Бобби. Он является одним из великих защитников окружающей среды. Однако в отношении вакцин он ошибается. И его деятельность против вакцин имеет душераздирающие последствия», — заявили они в колонке для журнала Politico.

К мнению родни Роберт не прислушался. И когда разразилась пандемия коронавируса, выпустил книгу «Настоящий Энтони Фаучи», в которой не только обвинил главного американского врача-инфекциониста в содействии «историческому государственному перевороту против западной демократии», но и пропагандировал непроверенные препараты и методы лечения ковида. Он договорился до того, что сравнил санитарные ограничения с холокостом. За то, что он «неоднократно делился опровергнутыми утверждениями о коронавирусе или вакцинах», Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) в прошлом году удалил его аккаунт.

Антиваксерская повестка естественным образом сблизила демократа Кеннеди с группой поддержки другого ее адепта — республиканца Дональда Трампа. Его несколько раз замечали на мероприятиях в поддержку трамповского тезиса о том, что выборы 2020 года, на которых победил кандидат от Демпартии Джо Байден, были «украдены».

Что станет основой предвыборной программы Кеннеди

«Если я буду баллотироваться, то лишь с одной целью — положить конец коррупционному слиянию государственной власти с частными корпорациями, поскольку оно ведет к разрушению нашей экономики, уничтожению среднего класса, загрязнению окружающей среды, отравляет наших детей, лишает нас свобод и угрожает нашим ценностям», — написал он в Twitter, когда впервые анонсировал возможность своего выдвижения.

Таким образом Кеннеди и его сторонники рассчитывают преодолеть раскол в американском обществе.

«Его характер и уникальная история борьбы с нечестной бюрократией делают Роберта Кеннеди — младшего единственным человеком, который может преодолеть раскол и исправить нашу страну», — говорится на предвыборном сайте политика.

Одним из способов преодолеть этот раскол Кеннеди считает всемерную защиту конституционных прав на свободу слова и печати. В конце марта он подал иск против президента США Джо Байдена и его администрации, обвинив их в цензуре соцсетей, прежде всего Facebook (деятельность в РФ запрещена), YouTube и Twitter.

Кеннеди считает, что политика администрации Байдена в отношении соцсетей нацелена на то, чтобы «подавлять точки зрения, которые правительство не одобряет, скрывать факты, которые правительство не хочет, чтобы общественность слышала, и заставлять замолчать конкретных ораторов».

Он выступает, в частности, за освобождение основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа, которого американские власти обвиняют в шпионаже.

«Нет Америки без свободной прессы. Нет свободной прессы без свободного Джулиана Ассанжа», — заявил Кеннеди.

Какие шансы у Кеннеди на победу?

По мнению президента Центра политтехнологий Бориса Макаренко, пока трудно прогнозировать, насколько успешной будет избирательная кампания Кеннеди. Политолог считает, что на праймериз Демпартии возможны три сценария.

«Первый. Байден выдвигается и остается по здоровью примерно в том же состоянии, что сейчас. Тогда его победить невозможно. Против действующего президента выдвигаться вообще не очень прилично», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Политолог напомнил, что в 1980-м дядя Роберта сенатор Эдвард Кеннеди выдвигал свою кандидатуру против действовавшего тогда президента Джимми Картера, но потерпел поражение.

Фото: Arthur Grace/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Эдвард Кеннеди

«Второй сценарий — Байден решает не выдвигаться. Вот тут открытое поле, и исключать ничего нельзя. Заведомого фаворита нет, потому что Камала Харрис не очень популярна. Все остальные кандидаты пока на нуле. Тогда это открытая борьба, и, как его отец, который в свое время вступил в праймериз довольно поздно, но стал уверенно догонять лидера гонки 1968 года Хьюберта Хамфри, однако пуля убийцы не позволила дойти до конца. Тогда у Роберта Кеннеди получится сценарий, чем-то напоминающий сценарий его отца в 1968 году. Надеюсь, без такого трагического финала», — добавил эксперт.

Наконец, третий сценарий, по его словам, «самый кошмарный» для демократов.

«Байден вступает в гонку в нормальном состоянии, но потом у него наступает резкое ухудшение здоровья по ходу кампании. Тогда все возможно, потому что явного второго номера у демократов нет», — заключил собеседник NEWS.ru.

О намерении участвовать в выборах в 2024 году помимо Джо Байдена, бывшего президента Дональда Трампа и Кеннеди-младшего заявила также писательница Марианна Уильямсон.