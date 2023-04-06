Политолог раскрыл влияние клана Кеннеди на американскую политику Политолог Пашковский: клан Кеннеди не оставляет попыток возглавить Белый дом

Фото: Globe Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Клан Кеннеди

Семейство Кеннеди продолжает влиять на американскую политику, рассказал «360» политолог Евгений Пашковский, комментируя участие Роберта Кеннеди — младшего в президентских выборах в США. По его словам, этот политический клан в определенной степени контролирует Белый дом и не оставляет попыток возглавить его. Эксперт напомнил, что действующий президент США Джо Байден был зависим от этой семьи, а Барак Обама являлся протеже Эдварда Кеннеди.

Кеннеди не оставили попыток войти в Белый дом, но для этого им требовались условно их кандидаты. Как раз их кандидатами были Барак Обама и Джо Байден. Обама был фактически протеже Эдварда Кеннеди, рыдал на его похоронах. Джо Байден тоже был очень зависим от клана Кеннеди, — пояснил Пашковский.

Политолог добавил, что клан Кеннеди имеет достаточно большое лобби в сенате и Конгрессе США. Он отметил, что в некоторой степени они определяют политику Демократической партии США. При этом эксперт считает, что выдвижение Роберта Кеннеди — младшего не представляет опасности для Байдена.

Адвокат Роберт Кеннеди — младший ранее подал заявку на участие в выборах президента США, которые пройдут в 2024 году. Племяннику Джона Кеннеди 69 лет, его отец — младший брат бывшего главы Соединенных Штатов. Роберт Кеннеди является адвокатом по вопросам экологии и антипрививочником.