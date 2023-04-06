Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах 2024 года Племянник президента Кеннеди подал заявку на участие в выборах главы США 2024 года

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Племянник 35-го президента США Джона Кеннеди, адвокат Роберт Кеннеди-младший подал заявку на участие в выборах главы государства, которые намечены на 2024 год. Об этом сообщает телеканал CNN. Информацию также подтвердили в офисе адвоката.

Роберт Кеннеди подал заявку на выдвижение кандидатом в президенты от демократов, — говорится в сообщении.

Племяннику Джона Кеннеди 69 лет, его отец — младший брат бывшего главы американского госeдарства. По данным телеканала, Роберт Кеннеди является адвокатом по вопросам экологии и антипрививочником.

Он стал вторым зарегистрированным кандидатом от Демократической партии. Действующий президент США Джо Байден заявлял о намерении участвовать в выборах, но jфициального объявления пока не сделал. О своем намерении побороться за номинацию кандидата от партии заявила 70-летняя автор книг Марианна Уильямсон. Она уже пыталась участвовать в выборах в прошлый раз.

Ранее издание The Hill предупредило, что американцы должны бояться президентских выборов в 2024 году, поскольку они связаны с пятью взрывоопасными угрозами для страны. Аналитик издания Майра Адамс считает, что ослабление Вашингтона может привести к победе России в украинском конфликте. Помимо того, Штатам грозят проблемы из-за фейковых новостей, противостояния экс-президента Дональда Трампа с Джо Байденом и возможный очередной штурм Капитолия недовольными гражданами.