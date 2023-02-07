«Дичь происходит»: из реабилитационного центра под Москвой сбежали пациенты «Постояльцы» организации для восстановления наркозависимых и алкоголиков пожаловались в МВД на жестокое обращение

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В Подмосковье из частного реабилитационного центра для людей с алкогольной и наркотической зависимостью убежали около двух десятков пациентов. По словам «постояльцев», на это их толкнуло жестокое обращение сотрудников учреждения. Об этом беглецы написали коллективное обращение в МВД. В реабилитационном центре от комментариев отказались. NEWS.ru узнал подробности этой истории и вспомнил, что это не первый случай — ранее похожие инциденты заканчивались уголовными делами.

«На окнах решётки, как будто в тюрьме»

Как рассказал NEWS.ru адвокат Даниил Лунёв, к которому обратились сбежавшие, речь идёт о реабилитационном центре «Шанс», который работает в Московской области. По словам юриста, конфликт между сотрудниками и пациентами произошёл в деревне Трошково Раменского округа, где располагается один из «исправительных домов» организации.

29 января ребятам удалось сбежать оттуда, из места, где их незаконно удерживали. Удерживали их угрозами отправить на «мотивацию». У этого центра, насколько мне известно, существуют три дома. Один, из которого люди убежали, — он обыкновенный. Дальше есть «полумотивация», где к пациентам могут применять физическую силу, но не в полном формате. Есть ещё один дом, его адрес мы устанавливаем, — там находится полная «мотивация», где людей привязывают и избивают, — сообщил Лунёв.

По словам адвоката, сотрудники учреждения «вводят в заблуждение родителей реабилитантов, рассказывая, как там всё прекрасно и что их ребёнок умрёт, если они ему не помогут, заставляя подписывать соглашения и передавать наличными крупные суммы денег». Лунёв добавил, что 30 января три из 19 сбежавших написали заявления в правоохранительные органы. Первоначально обращения направили в Болшевский отдел полиции подмосковного города Королёва. Позднее их переслали по территориальности в отдел полиции села Гжель Раменского округа. Ответов по существу из МВД заявители пока не получили. NEWS.ru направил официальный запрос в пресс-службу подмосковного главка полиции.

Фото: NEWS.ru

NEWS.ru удалось пообщаться с двумя из бывших пациентов, которые обратились в полицию. Один из них, Василий (имя изменено), оказался в реабилитационном центре после того, как расстался с любимой девушкой и ушёл в запой.

Потом мне стало плохо, я попросил родных отвезти меня в клинику на детокс. В больнице начали говорить, что я умру и что меня надо срочно класть в этот реабилитационный центр. Обещали, что там каждый день капельницы делают и постоянно наблюдают врачи. Но по факту там вообще ничего этого не было. Меня, как и большинство всех, кто там был, привезли так называемые мотиваторы — сотрудники-мужчины, которые силой затаскивали в машину и увозили. Уже в самом реабилитационном центре под давлением они заставили меня подписать документ о том, что я ознакомлен с тем, что мне будут оказывать определённое лечение, — рассказал Василий.

Он также добавил, что его мать, которая не давала согласия на то, чтобы его забрали в реабилитационный центр, «обманули». «Ей просто позвонили и сказали: „Его увезли, оплачивайте“. На неё надавили очень сильно и ей ничего не оставалось делать, она заплатила».

Оказавшись в центре, Василий и ещё около 30 человек «писали целый день дневники», фиксируя, что с ними происходит. Иногда весь день готовили еду на кухне и мыли дом. Молодого человека в первые же дни удивил закрытый формат учреждения и проблемы с системами пожаротушения.

В доме двери закрыты, на окнах решётки, как будто в тюрьме. Правила противопожарной безопасности там, видимо, не соблюдаются. Я нигде не видел огнетушителей, противогазов, сигнализации.

Также Василий пожаловался NEWS.ru на сильное психологическое давление, которое на него оказывали сотрудники центра. По словам мужчины, в случае неподобающего поведения, которое не понравилось бы сотрудникам, они обещали увезти его «в другой дом, где привязывают шины к ногам, гири и какая-то вообще дичь происходит». В качестве иллюстраций молодой человек привёл пример кинопоказов, а также общение с психологом.

Нас собирали и показывали какие-то фильмы. В основном про наркотики, пара документальных фильмов была про ЛГБТ-сообщество и якобы связь геев, лесбиянок и наркоманов. Но я старался не смотреть и в это не вникать. Были платные сессии с психологами. Мне психолог на сессии сказала, что у меня бабушка умерла из-за того, что я ей позвонил. На самом деле этого ничего не было — бабушка жива, всё с ней в порядке, но об этом я узнал позже. Зачем и для чего это было мне сказано, не знаю, — удивляется Василий.

Фото: NEWS.ru Жизнь и обстановка в реабилитационном центре «Шанс»7

По его словам, в конце января из реабилитационного центра в деревне Трошково сбежали «около 20 человек». Они сделали это, возвращаясь с перекура, на который их периодически группой выпускала охрана из запертого дома.

Другой сбежавший из того же реабилитационного центра, Владимир (имя изменено) находился в этом центре с конца августа 2022 года. В среднем, по словам бывшего «постояльца», платили «по 70–80 тысяч рублей в месяц» — столько обходилось проживание в помещениях с двухъярусными кроватями. Но была и ВИП-комната, проживание в которой стоило 130 тысяч, утверждал собеседник NEWS.ru.

Все денежные вопросы регулировались с нашими родителями. С некоторыми ребятами бывали разные манипуляции. Например, одному человеку, который со мной лежал, сказали, что у его бабушки случился инсульт из-за того, что он алкаш. Потом, когда мы сбежали, он ей позвонил, оказалось, что ничего этого не было, — рассказал Владимир.

По его словам, пациенты были недовольны отношением к себе со стороны сотрудников центра, которые «реально психологически очень сильно давили, постоянно лишали чего-либо, например телефонных звонков домой, которые и так были раз в две недели».

Они говорили: «Вам повезло, вы находитесь в хорошем доме, если будете себя плохо вести, мы вас переведём туда, где вас будут бить». То, что там делали, лечением не назовёшь. У нас были так называемые консультанты, которые ранее сами попали в реабилитацию, прошли программу, прописали все задания, прошли курс 72 часа, и теперь они могут якобы нас учить. Но в целом у них никакого психологического образования, в основном они просто подавляли и наказывали нас, — добавил Владимир.

Штатных врачей, по словам бывшего пациента реабилитационного центра, там «никогда не было» — два раза в неделю приезжал психолог и проводил групповое занятие в формате теста. Как утверждает Владимир, можно было «дополнительно заказывать за плату личные сессии»: «У меня лично за пять месяцев таких было две. Один раз приезжал психиатр, который поговорил 15 минут, за что родители отдали шесть тысяч рублей».

В один прекрасный день мы договорились совершить побег. Объявили, что мы не будем там оставаться, попросили ключи, собрали вещи, оделись и вышли оттуда. Несколько человек, в том числе и я, после этого написали заявление в МВД. Пока из полиции нам не звонили и не связывались, — резюмировал Владимир.

Фото: NEWS.ru Жизнь и обстановка в реабилитационном центре «Шанс»

«Никаких комментариев»

Корреспондент NEWS.ru связался с центром «Шанс», чтобы узнать их позицию учреждения, однако в учреждении отказались комментировать ситуацию, не опровергнув при этом побег пациентов.

Мы никаких комментариев не даём. Спасибо за ваш интерес, — заявил представитель реабилитационного центра.

На сайте организации сказано, что центр «Шанс» занимается лечением и восстановлением от алкоголизма и наркомании по «уникальной программе реабилитации», разрабатываемой для каждого пациента. Также «Шанс» разрабатывает программы, «которые помогают устранить асоциальное поведение». В частности, речь идёт о непреодолимом желании «делать денежные ставки», «играть в азартные и виртуальные игры», «просматривать интернет-сайты», «совершать неконтролируемые покупки», «брать кредиты», а также «вести асоциальный образ жизни». Судя по информации на сайте организации, её подразделения действуют в Люберцах, Серпухове и Гжели.

За последние годы инциденты в местах коррекции нарко- и алкопотребителей неоднократно приводили к уголовным делам их сотрудников. Так, в апреле 2022 года в Омске вынесли приговор бывшим работникам реабилитационного центра «Очаг», пациентов которого били палками, пристёгивали наручниками к гирям, бросали в яму с водой, устраивали между ними боксёрские поединки. Руководителю организации и двум консультантам, которые обвинялись в похищении людей и незаконном лишении их свободы, назначили 12, 10 и 9 лет лишения свободы.

В 2019 году сроки за похищение людей и незаконное лишение свободы получили учредители и сотрудники московского реабилитационного центра «Восстановление». Организация предлагала избавление от зависимости с помощью программы реабилитации «12 шагов». Она провозглашает «духовное переориентирование для зависимых от алкоголя и наркотиков». Программа предполагает признание собственной слабости и зависимости и упование на «высшие силы». Об этом деле подробно рассказывал NEWS.ru.

В 2015 году вице-президент екатеринбургского фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин был осуждён на 4,5 года колонии за лишение свободы семи «постояльцев». Одна из них, Татьяна Казанцева, погибла из-за неоказания своевременной медпомощи. Кроме того, суд установил, что в 2009 году обвиняемый незаконно приобрёл у «неустановленного лица» вещество, в состав которого входило около семи граммов героина.

В 2011 году суд приговорил к условным срокам руководителя общественной организации «Новосибирск против наркотиков» Альберта Сажина и двух её волонтеров. Их обвиняли в похищениях людей с «негативными зависимостями» и принудительном удерживании в реабилитационных центрах.

В 2010 году Свердловский областной суд вынес приговор в отношении главы нижнетагильского фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Его приговорили к 3,5 года колонии за незаконное лишение людей свободы, позже суд заменил это наказание условным сроком.