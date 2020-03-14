Летом 2019-го года учредителей и сотрудников реабилитационного центра для наркозависимых «Восстановление» — Александра Земляного, Андрея Маняхина, Константина Монича и Юрия Будюкова — признали виновными в похищении людей (статья 126 УК) и незаконном лишении свободы (статья 127 УК). По версии обвинения, с которой по большей части согласился суд, подсудимые похищали наркозависимых и насильно удерживали их. Вскоре суд рассмотрит апелляцию на приговор. Подробнее — в материале NEWS.ru.

За контакт с высшей силой

7 января 2017 года у одного из домов на юге Москвы выпала записка с просьбой о помощи. «Пожалуйста, помогите, меня зовут Андрианов Павел. Меня держат вторую неделю, забрали документы, телефон, деньги, банковскую карту. Никуда не выпускают, что хотят — не пойму, вызовите полицию, сообщите дежурной по подъезду», — говорилось в ней. Соседи вызвали полицию. Квартиру, где находился Павел, брали штурмом сотрудники Росгвардии. Выяснилось, что там содержатся наркоманы и алкоголики, как решило позднее следствие — принудительно.

Следствие утверждало, что обвиняемые вступили в сговор в 2015-2016 годах: они решили похищать людей, больных наркоманией и алкоголизмом, якобы для оказания медицинской помощи для избавления от зависимости. Для этой цели подсудимые учредили реабилитационный центр «Восстановление». По версии следователей, злоумышленники привозили потерпевших в различные квартиры в Москве и насильно удерживали их там. Всего из более чем двухсот реабилитантов потерпевшими посчитали себя четверо — Павел Андрианов, Евгений Захаров, Кирилл Сальков и Денис Васютков.

В июле 2019 года Чертановский суд вынес мужчинам приговор. Их признали виновными, однако по одному эпизоду всё же оправдали: судья посчитала, что похищение Кирилла Салькова доказать не удалось. Подсудимых приговорили к наказанию от пяти до восьми лет колонии строгого режима в зависимости от роли каждого из них. Кроме реальных сроков, суд также обязал выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда от каждого из осуждённых. Защита подала апелляцию.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Адвокат Александра Земляного Владимир Ярмолик утверждает, что в обвинении отсутствует логическая составляющая, ведь для всякого преступления необходим мотив. А в этом деле он неясен.

Удерживали зачем? С какой целью? Им никто денег не отдавал, квартиры не переписывал. Ответ на эти вопросы — основа обвинения, а его в нашем деле нет. Владимир Ярмолик адвокат адвокат

Также по словам защитника ему и его коллегам удалось якобы опровергнуть фактами слова потерпевших о том, что их удерживали насильно. Ярмолик заявляет, что передвижения потерпевших в момент их удержания зафиксированы на фото и видео: мужчины свободно передвигались по городу, спускались в метро, ходили гулять с собакой.

Адвокаты Юрия Будюкова Екатерина Рой-Григорьева и Оксана Гришина соглашаются с позицией Ярмолика. В своей апелляционной жалобе на приговор (есть в распоряжении NEWS.ru) они указывают, что похитить человека можно только с умыслом, а он не установлен. Защитники также отмечают, что корыстный мотив в данном случае также маловероятен.

Будюков Ю.В. не получал денег от Васютковой И.И. (матери Дениса Васюткова — NEWS.ru) или кого бы то ни было другого за содержание Васюткова Д.А. в реабилитационном центре. Об этом, в частности, свидетельствует протокол осмотра предметов и документов от 13 ноября 2017 года, в котором указано, что нет какой-либо информации о перечислении денежных средств на счета, принадлежащие Земляному А.В. и Будюкову Ю.В., со счетов, принадлежащих Васютковой И.И. и Захаровой, — сказано в документе.

Рой-Григорьева и Гришина в жалобе также обращают внимание на то, что потерпевшие из-за длительного употребления наркотиков потеряли способность адекватно воспринимать реальность и, соответственно, «понимать сущность процессуальных действий и своего процессуального положения».

А положение у потерпевших сейчас незавидное. Трое из них уже осуждены за хранение и распространение наркотиков на внушительные сроки — от 4 до 12 лет. Васютков и Сальков сидят за сбыт наркотиков, Андрианов — за хранение, а Захаров получил срок за грабёж.

Фонд «Восстановление» предлагал избавление от зависимости с помощью программы реабилитации «12 шагов». Она провозглашает «духовное переориентирование для зависимых от алкоголя и наркотиков». Программа предполагает признание собственной слабости и зависимости и упование на «высшие силы».

Александра Земляной, Андрей Маняхин, Константин Монич и Юрий Будюков roma_protiv/instagram.com

Основатель фонда «Город без наркотиков», бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил NEWS.ru, что программа «12 шагов» на сегодняшний день — наиболее эффективная. Такого же мнения придерживается опрошенный NEWS.ru врач психиатр-нарколог Игорь Лазарев. Он объяснил, что существуют сообщества анонимных алкоголиков и наркоманов, куда приходят люди, уже справившиеся с зависимостью или только переживающие этот этап, и делятся опытом. По его словам, в основе практически всех реабилитационных центров лежит эта методика.

Она помогает добиться вовлечённости в процесс избавления от зависимости. Но, конечно, внедрение программы в реабилитационных центрах должно быть аккуратным. Игорь Лазарев психиатр и нарколог психиатр и нарколог



Вместе с тем, программа «12 шагов» включает пункты вроде «Признание наличия высшей силы, способной вернуть здравомыслие», «Перепоручение своей воли и жизни высшей силе», «Укрепление и улучшение осознанного контакта с высшей силой».

История судимостей

В разговоре с NEWS.ru Евгений Ройзман заявил, что уголовные дела подобные делу против руководства центра «Восстановление» являются политическим заказом.

Государство громит реабилитационные центры, потому что видит, что люди справляются без него. Эта ниша занята частниками, а у государства другие приоритеты. Евгений Ройзман политик, основатель екатеринбургского фонда "Город без наркотиков" политик, основатель екатеринбургского фонда "Город без наркотиков"

Правда, эксперт не пояснил, почему государство занято разгромом подобных организаций, если приоритеты у него другие, и бросил трубку во время разговора с корреспондентом. Тут стоит заметить, что реабилитацонный центр, основанный Евгением Ройзманом, также неоднократно обвинялся в насильственном удержании подопечных и издевательствах над ними. Так в 2005 году сотрудники екатеринбугского фонда и организации, работающей под таким же «брендом» в Ханты-Мансийском автономном округе, были осуждены за то, что забили насмерть после попытки побега двух реабилитантов. Причём, во втором случае, тело убитого вывезли в лес и сожгли.

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А в 2015 году соратник Ройзмана и вице-президент фонда «Город без наркотиков» Евгений Маленкин был осуждён за лишения свободы семи «пациенток». Одна из них — Татьяна Казанцева скончалась из-за неоказания своевременной медицинской помощи. Кроме того, суд установил, что 2009 году обвиняемый, незаконно приобрел у «неустановленного лица» вещество, в состав которого входило около 7 грамм героина. Затем наркотик передали милиционерам, которые подбросили его задержанному мужчине. За всё это Маленкин получил лишь 4,5 года общего режима. Эти уголовные дела Егвений Ройзман также называл «политическим заказом».



Кроме того, в ноябре 2010 года Свердловский областной суд вынес приговор в отношении главы нижнетагильского фонда «Город без наркотиков» Егора Бычкова. Его приговорили к 3,5 годам тюрьмы за незаконное лишение людей свободы, позже суд заменил это наказание условным сроком. Подобное уголовное дела против сотрудников фонда официально с Ройзманом не связанного, но также действовавшего «под брендом», имело место и в Новосибирске в 2011 году.

Случай с подбросом наркотиков, в котором участвовал один из руководителей екатеринбургской организации Маленкин, может быть показателен. Дело в том, что, по сообщению СМИ, в 2018 году соучредитель московского фонда «Восстановление» Александр Земляной утверждал, что его уголовное преследование якобы связано с отказом фонда сотрудничать с полицией и помогать ей выполнять ежемесячный план привлечения подозреваемых по наркотическим статьям.

Правда спустя два года его адвокат Владимир Ярмолик в разговоре с NEWS.ru эту информацию полностью опроверг, заявив что ему не известно о таких словах подзащитного.

Доктор Игорь Лазарев пояснил NEWS.ru, что государство в нише реабилитации наркозависимым не проявило себя, поэтому нужно поощрять развитие частных организаций. Про контроль тоже не нужно забывать — неплохо было бы разработать стандарты для подобных учреждений.

При этом, по мнению Лазарева, создатели реабилитационных центров ни при каких обстоятельствах не должны преступать закон и всегда — спрашивать согласия. Зависимые люди, продолжает он, находятся в нестабильном эмоциональном состоянии, поэтому могут согласиться, подписать документы, а потом передумать. В этом случае врач рекомендует записывать момент подписи на видео.

Мосгорсуд должен был рассмотреть апелляционную жалобу на приговор 10 марта, однако из-за процессуальных нарушений заседание перенесли. Судьба сотрудников «Восстановления» может решиться 24 числа того же месяца.