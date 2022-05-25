Неофициальное покаяние: зачем Собянин объявил «ковидную амнистию» По мнению наблюдателей, властям понадобились симпатии тех, кто ранее был недоволен противопандемийными мерами

Мэр Москвы Сергей Собянин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

«Ковидная амнистия», аналогичная той, которую объявил с 1 июня 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин, может быть распространена на другие российские субъекты как своеобразное «покаяние» бывших сторонников жёстких противопандемийных мер. Об этом NEWS.ru заявил политолог Илья Гращенков, по мнению которого обнуление штрафов за нарушение санитарных ограничений назрело давно, особенно в условиях санкций и негативных тенденций в экономике. По мнению наблюдателей, тем самыми власть рассчитывает укрепить «патриотический консенсус», играя в оттепель как с бизнесом, так и с той частью общества, которая ранее критиковала «партию COVID» за масочный режим, QR-коды и другие шаги по сдерживанию инфекции.

Не дать уйти в Шервудский лес

Запрос на проведение «ковидной амнистии» назрел снизу, полагает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. По его мнению, сегодня «очевидно, что бизнес терпит убытки на фоне закрытия всего, а их ещё и штрафуют за пандемию, которая вроде как официально в РФ закончилась».

Решение Собянина как представителя «партии COVID» — это неофициальное, но полупокаяние. Но выглядит это не в духе извинений, а скорее, наоборот... Грядут выборы мэра и, скорее всего, мэр Москвы пытается пандемийную историю разрулить. Видимо, рейтинги у него невысокие, так что участвовать в избирательной кампании придётся, потому что выборы всё-таки не отменят. <...> Сергей Собянин как руководитель рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом в какой-то мере задаёт тренд [для других регионов]. С другой стороны, если это делается под выборы, то те [губернаторы,] у кого выборов нет, могут по-тихому пересидеть. Но проблема со штрафами реально есть — люди подают в суды и выигрывают их. И тут вопрос, как это сделать (отменить штрафы. — NEWS.ru) — публично или бюрократическим путём. Илья Гращенков директор Центра развития региональной политики

Рейд на предмет выполнения организациями санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предупреждение распространения COVID-19, в ТЦ «Авиапарк» Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Он считает «ковидную амнистию» справедливым решением. По мнению политолога, изначально к законности штрафов за нарушение санитарных ограничений в условиях пандемии коронавируса «было много вопросов». Они в первую очередь касались процедуры введения данных санкций властями Москвы и других российских субъектов:

Есть некий режим повышенной готовности, в рамках которого вводятся какие-то указы мэра, причём чуть ли не через Twitter. Поэтому будет хорошо, если такую практику введения тех или иных мер не на основании законодательства, а каких-то странных решений мы изживём.

При этом Гращенков полагает, что нововведение Сергея Собянина не станет руководством к бойкотированию штрафов россиянами и не приучит к тому, что лучше не платить государству, ожидая, что в итоге оно всё равно простит правонарушителей. По мнению политолога, по собираемости штрафов и в целом по уважению к закону «ковидная амнистия» не ударит, потому что в РФ «народ довольно законопослушный».

Но в условиях санкций население «сильно обеднеет», прогнозирует собеседник NEWS.ru, поэтому слишком сильный нажим на социум грозит ростом недовольства. В этой связи Илья Гращенков провёл параллели с английскими легендами о Робин Гуде и шервудских разбойниках.

Когда стоит выбор заплатить штраф или купить что-то поесть, не следует пережимать. Не следует превращаться в средневековое государство, где шериф Ноттингема собирает дань с граждан до тех пор, пока они не уйдут в Шервудский лес. Надо всегда понимать, когда можно собирать штрафы, когда у народа есть жирок, а когда обходиться без этого, — резюмировал Илья Гращенков.

Рейд по проверке соблюдения масочного режима на станции «Пушкинская» Московского метрополитена Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Пользователи соцсетей в своих многочисленных комментариях связывают решение Собянина не только с подготовкой к выборам в 2023 году, но и с попыткой отвлечь от происходящего на Украине. По мнению же оппозиционного политика Эльвиры Вихаревой, амнистия — «это сильный ход, во многом снимающий с Собянина лежащую на нём репрессивную тень ковидобесия».

К слову, как отмечает аналитик данных Александр Драган, отрицатели пандемии и антипрививочники, ранее критиковавшие власть, после 24 февраля «резко развернулись и заняли пророссийскую позицию», поддержав спецоперацию на Украине. Иными словами, происходящее, с одной стороны, объединяет вчерашних оппонентов, с другой — требует таких стимулов для сплочения нации и укрепления электорального фундамента власти, как «ковидная амнистия» и другие послабления. На это намекает и Telegram-канал «Мастер пера», комментирующий решение столичного градоначальника:

Власть с разных своих этажей демонстрирует готовность к новому диалогу с обществом и с чистого листа, рассчитывая на усиление поддержки, которая по статистике вроде бы и без того высокая, но на самом деле, конечно, нуждается в повышении, потому что грядут куда более непростые времена, а вызовы будут только крепчать.

Суть амнистии

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявил «ковидную амнистию», в рамках которой органы исполнительной власти столицы с 1 июня прекратят работу по взысканию назначенных, но не оплаченных штрафов за нарушение коронавирусных ограничений, а правительство города выдаст субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее уплаченных штрафов.

Рейд на предмет выполнения организациями санитарно-эпидемиологических требований Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Теперь маски и социальная дистанция отменены, но органы власти продолжают взыскивать ранее назначенные штрафы, в том числе и в судебном порядке. На мой взгляд, этого делать не следует. Административные взыскания внесли свой весомый вклад в решение задачи спасения здоровья и жизни москвичей, помогли бороться с ковидной заразой. Но сегодня эта опасность прошла. Сегодня другие вызовы и проблемы. Мы видим падение реальных доходов граждан. Поэтому я принял решение объявить «ковидную амнистию». <...> В общей сложности мы прекратим взыскание или возвратим порядка 13,6 млрд рублей, что в нынешних условиях станет ощутимой мерой поддержки для бизнеса и москвичей, — сообщил столичный градоначальник.

По его словам, амнистии подлежат штрафы за нарушение любых противопандемийных ограничений, кроме несоблюдения режима изоляции во время заболевания COVID-19. Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица должны будут обратиться в центры «Мои документы» до конца 2022 года.

Между тем и Роспотребнадзор, и независимые эпидемиологи прогнозируют, что вскоре Россию может накрыть очередная волна COVID-19. Летний удар инфекции, как опасаются исследователи, рискует оказаться довольно мощным — в пользу такого развития событий работает практически полная отмена коронавирусных ограничений в регионах, закрытие профильных госпиталей и постепенный отказ от соответствующих надбавок медперсоналу. Вирусолог Сергей Нетёсов, в свою очередь, предупреждает, что третий год пандемии может готовить немало сюрпризов, как это было более века назад во время эпидемии испанского гриппа.