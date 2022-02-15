По аналогии с испанкой: какие сюрпризы готовит третий год пандемии

В России наметился тренд на снижение госпитализаций пациентов с COVID-19, заметил аналитик данных Александр Драган. Однако в целом по стране ситуация разная: если в Москве, на Северном Кавказе и в Туве рост прекратился, то на Дальнем Востоке, в Забайкалье и других регионах фиксируется противоположная тенденция. К тому же наблюдается рост числа пациентов в реанимациях и на ИВЛ, что разоблачает миф о «мягком» штамме «омикрон» (хоть он и не так разрушителен, как «дельта»). По словам экспертов, анализирующих тенденцию, третий год пандемии может готовить немало сюрпризов, как это было более века назад при похожей ситуации во время эпидемии испанского гриппа. Подробности — в публикации NEWS.ru.

Парадоксальные расхождения

Как отмечает в своём исследовании Александр Драган, максимум госпитализаций в России «пришёлся на 8−9 февраля, а пик скользящего среднего — на 10−13 февраля».

В воскресенье, 13 февраля, скользящее среднее впервые с начала волны снизилось. А ещё в тот же день впервые число новых госпитализаций оказалось меньше, чем в аналогичный день прошлой недели: так, в конце января — начале февраля рост неделя к неделе составлял 40−60%, — поясняет аналитик.

По его словам, первыми пик госпитализаций в волну «омикрона» уже в конце января прошли Москва и республики Северного Кавказа, а на Дальнем Востоке и северо-западе страны он «проходит прямо сейчас». Остальные федеральные округа, с отдельными исключениями, преимущественно прошли пик, уверяет Драган.

Детализируя эту картину, он отмечает, что больше всего рост пациентов с COVID-19 в стационарах наблюдается в Забайкальском крае, где за неделю их число выросло на 179%, Оренбургской области (+50%), Амурской области (+48%), Приморье (+31%), Липецкой и Белгородской областях (+30%).

Самое быстрое снижение сейчас происходит в кавказских республиках (от −24% до −52% за неделю) и в Туве (−38%), которая стала единственным регионом, решившимся на локдаун — уже пятый с начала эпидемии, — констатирует Александр Драган.

При этом он наблюдает парадоксальную ситуацию, при которой госпитализации пациентов с COVID-19 в РФ прошли пик, а заболеваемость — пока нет. Это, по мнению аналитика, связано с тем, что федеральный оперштаб отслеживает пик заболеваемости с задержкой, и такая ситуация в стране — «это типичная история, которая повторяется в каждую волну эпидемии».

Говоря о загруженности ковидариев, Драган отметил, что по его оценкам, в стране занято около 185–190 тысяч коек, что «на 40% меньше, чем в прошлую волну, но уже сопоставимо с „дельта“-волной прошлым летом», когда на пике в больницах лежало 198 тысяч пациентов и на 16% меньше, чем на пике конца 2020 года. Однако на ИВЛ сейчас находится более пяти тысяч человек, что, по мнению аналитика, свидетельствует о «более строгих критериях госпитализации по сравнению с 2020 годом», но не означает отсутствия нагрузки на системы здравоохранения в регионах, которым вновь приходится наращивать коечный фонд. Например, в Татарстане занято почти 94% коек (и 99% детских), в Чувашии — 97%, в Забайкалье — 94%, в Оренбургской области — 92%, в Пермском крае, Хакасии, Бурятии, Коми, Рязанской и Владимирской областях — от 80% до 85%.

Почти 200 тысяч занятых коек — это 1300 пациентов в больницах на 1 млн населения, отмечает Драган, и по этому показателю Россия опережает только Грузию (1650 пациентов на 1 млн), отставая от Украины (730 пациентов на 1 млн), Болгарии (900 пациентов на 1 млн) и Молдавии (1270 пациентов на 1 млн).

Вакцинация или реанимация

Говоря о тяжёлых пациентах, Александр Драган отмечает, что «динамика ИВЛ по стране нехорошая»:

Так, только за первую неделю февраля число пациентов на ИВЛ выросло на 36% — притом что до этого на протяжении полутора месяцев было снижение. Сейчас на вентиляторах более пяти тысяч человек — это сопоставимо с пиком второй волны (осень 2020 года), но на 40% меньше максимума прошлой волны (тогда на ИВЛ лежало семь тысяч человек).

Также исследователь констатирует, что хотя такой перегрузки реанимаций, как во время доминирования в РФ штамма «дельта», сейчас не наблюдается, отдельные регионы столкнулись с дефицитом коек в отделениях интенсивной терапии. Например, в Самаре в реанимации областной больницы почти не осталось мест, в аналогичном отделении Республиканской больницы Мордовии их нет совсем , в Псковской областной больнице заполнена как взрослая реанимация, так и детская, причём последнюю развернули впервые за всю эпидемию.

Для сравнения Александр Драган привёл в пример ситуацию в Дании, которая одной из первых приняла на себя удар «омикрона». Там, по его словам, «на фоне рекордной заболеваемости и рекордных госпитализаций» отделения реанимации практически пустуют — на всю страну в них лежит 30–40 человек с COVID-19, и «спад начался вскоре после того, как „омикрон“ начал доминировать». Но в России, по его убеждению, ситуация хуже, потому что у нас гораздо меньше привитых.

В Дании группы 60+ вакцинированы на 97%, 50−59 — на 94%, а 15−49 — на 83−88%. В России же перед началом волны «омикрона» было привито 67% пожилых (а в Москве — всего 46%). И это не говоря уже о бустерах — в Дании с бустерами свыше 60% населения. Среди групп риска третью дозу вакцины получило свыше 93%, причём основная кампания пришлась на декабрь, когда «омикрон» только начал распространяться. В России, по расчётам на основе региональных данных, ревакцинировано всего 11,1 млн человек (из них более 600 тысяч — это военные) — это 7,6% от всего населения, или всего 34% от тех, кто вакцинировался более полугода назад, — отмечает исследователь.

Прививочная кампания в РФ, по мнению Драгана, «давно пущена на самотёк»: первую дозу сейчас получает около 90−95 тысяч человек в сутки, или 0,06% населения, — как в конце марта 2021 года, когда вакцина была в дефиците, а в регионах выстраивались очереди.

За два года Россия пережила пять волн эпидемии и потеряла более 1 млн человек в виде избыточной смертности, хотя одной из первых запустила кампанию по вакцинации и первой в мире начала делать бустеры. Сейчас же, констатирует исследователь, многие, как и ранее, надеются, что «стоит всего-то дотянуть до окончания этой волны, как всё закончится», продолжая «болеть и рассчитывать на безобидный и добрый вариант, который наконец-то положит конец пандемии».

Софья Сандурская/АГН «Москва»

Расслабляться нельзя

Как заявил NEWS.ru молекулярный биолог Сергей Нетёсов, сейчас понятно, что и летальность, и тяжесть заболевания от «омикрона» меньше, чем от «дельты». Но дело в том, что сам масштаб заболеваемости от южноафриканского варианта коронавируса в России примерно в пять-шесть раз выше, чем от предыдущего, и за счёт такой массовости в стране будет наблюдаться рост госпитализаций и смертности. Последний, по словам учёного, «отстаёт от максимума заболеваемости на одну-две недели». Кроме того, он добавил, что «если как минимум в пять раз выросла заболеваемость, то число тяжелобольных будет больше — не в пять раз, но в полтора-два раза». Однако недавно вакцинированные люди и те, кто раз в полгода ревакцинируется, «живут более-менее спокойной жизнью».

Прогнозируя вероятные пути развития пандемии COVID-19, Сергей Нетёсов, как и Александр Драган, призвал извлекать уроки. Причём не только из двух последних лет борьбы с коронавирусом, но и из эпидемии испанского гриппа вековой давности.

Оптимизм — это хорошее добавление к хорошей стратегии. Но тут 6 февраля в Washington Post была опубликована статья о временах эпидемии испанки. Так же как сейчас в случае с COVID-19, в 1920 году, то есть на третий год пандемии, вызванной испанкой, вроде бы начало наблюдаться ослабление инфекционного процесса, все обрадовались и начали отменять часть противоэпидемических мер. Но в результате на третий год пандемии погибло людей больше, чем во второй. Так что надо эти уроки учитывать, и чтобы не повторять ошибки чужих, не надо совершать свои. Тем более у «омикрона» потенциал для эволюции есть, хотя часть специалистов, ещё когда доминировала «дельта», думали, что она станет последним вариантом вируса SARS-CoV-2. Но оказалось, что они неправы, поэтому сейчас не надо слишком сильно надеяться на то, что «омикрон» уйдёт и на этом всё закончится. Сергей Нетёсов молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН молекулярный биолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН

Учёный не исключил, что «по аналогии с той же испанкой, третий год коронавирусной пандемии нам готовит неприятные сюрпризы и поэтому расслабляться нельзя».

Ранее профессор центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что пятая волна коронавируса в России может продлиться до апреля. Начиная с первых чисел февраля и сейчас страна живёт в обстановке пика, считает учёный. С ним не согласился вирусолог Максим Скулачев, по мнению которого, самая крупная с начала пандемии вспышка COVID-19 в РФ пройдёт быстрее. Он привёл в пример Великобританию, где уже заявили о борьбе с последствиями «омикрона».

Доктор медицинских наук Сергей Токарев до этого высказывал предположение, что после окончания пандемии COVID-19 человечество получит коморбидную нацию людей, которые будут иметь сразу несколько хронических заболеваний. Так, например, люди будут страдать от поражения центральной нервной, сосудистой и сердечно-сосудистой систем, отметил исследователь. По его мнению, должен быть разработан новый специализированный подход к реабилитации пациентов.