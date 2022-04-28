Волна не приходит одна: россиян ждёт новый удар COVID-19 Несмотря на прогнозы, в регионах отменили все ограничения и расформировывают коронавирусные госпитали

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже через месяц Россию может накрыть очередная волна коронавирусной инфекции. Согласно прогнозам Роспотребнадзора и независимых эпидемиологов, COVID-19, который, казалось бы, ослабил свою хватку, с большой долей вероятности вновь начнёт наступление. Летний удар инфекции рискует оказаться довольно мощным — в пользу такого развития событий работает практически полная отмена антикоронавирусных ограничений в регионах, закрытие профильных госпиталей и постепенный отказ от соответствующих надбавок медперсоналу. Впрочем, в Госдуме заявляют, что страна готова к любому сценарию.

В ожидании удара

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что на данный момент эпидемиологическая ситуация в стране относительно стабильная. Между тем в ведомстве не исключили, что подъёмы и спады заболеваемости COVID-19 могут наблюдаться в течение всего тёплого времени года.

В России после достигнутого в феврале пика (более 200 тысяч заражённых в сутки) заболеваемость вирусом неуклонно снижается: ежедневно фиксируется в районе семи-восьми тысяч новых случаев. В Москве и большинстве регионов отменили коронавирусные ограничения. Так, в столице больше не действует масочный режим, также отменены обязательное соблюдение социальной дистанции, измерение температуры в общественных местах, прекратили своё действие и QR-коды.

Между тем ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что не исключает риска новой волны коронавируса в стране. Позднее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова признала: несмотря на стабилизацию ситуации с COVID-19, «говорить о завершении пандемии не приходится».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты также придерживаются мнения, что коронавирусная волна накроет страну ближе к лету, сейчас главный вопрос заключается в том, насколько масштабной она окажется. В пользу негативного сценария работает тот факт, что в регионах практически забыли о COVID-19 — львиная доля действовавших ограничений отменена.

Как заявил NEWS.ru сопредседатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов департамента здравоохранения Москвы Игорь Цикорин, очевидно, что россияне расслабились преждевременно.

На мой взгляд, масочный режим нужно было сохранить, хотя бы рекомендательно. К сожалению, большинство губернаторов такой рекомендации не дали. Между тем именно маски и респираторы лучше всего защищают в период любых эпидемий, не только когда речь идёт о коронавирусной инфекции. Посмотрите на Китай: там люди чуть ли не всегда носят маски, тем более мы к ним уже привыкли, — пояснил Цикорин.

Он убеждён, что новая волна будет фиксироваться примерно через месяц, потому как вирус не может уйти одномоментно. В то же время Цикорин признал, что сегодня следует обратить внимание на людей, которые нуждаются в медицинской помощи, но не могли её качественно получать в период пандемии.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ограничительные меры могут вернуться в ближайшие 30–45 дней, прогнозирует в беседе с NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых. По его словам, сейчас в нашей стране, а также государствах Западной и Восточной Европы наблюдается спад числа заболевших.

В принципе, на текущий момент эпидемиологическая тактика в стране, на мой взгляд, выбрана правильно. При незначительном количестве больных допустимо ослаблять ограничительные меры. Если число заболевших будет расти, то тогда к ним придётся вернуться, но делать это надо максимально аккуратно и ситуативно, — указал Малых.

При этом собеседник NEWS.ru не исключил, что потребуется ограничение работы социальных и коммерческих структур в том случае, если волна окажется мощной.

Отказ от выплат

Однако на фоне «рутинизации» пандемии власти в регионах начали расформировывать COVID-госпитали и отстранять медработников, которых специально привлекали для работы с коронавирусными больными. В некоторых случаях это сопровождается трудовыми конфликтами и скандалами. Таковые, в частности, фиксируются в российской столице, сообщил NEWS.ru сопредседатель профсоюза медработников «Действие» Андрей Коновал.

Действительно, в Москве происходят эксцессы, когда медицинских работников не сокращают, как должны по закону. Людей переводят на «голый» оклад, работу не дают, а заставляют весь рабочий день просто сидеть в пустом помещении. Некоторых при этом выселяют из общежитий. В итоге люди, внушительная часть из которых иногородние, сидят с зарплатой в 30 тысяч рублей. Но долго так не просидишь, вот люди и вынуждены сами увольняться, — пояснил Коновал.

По его мнению, речь идёт об искусственном отказе от законной процедуры сокращения. Он полагает, что в случае начала новой волны вновь быстро собрать необходимое количество врачей в регионах будет тяжело, потому как по-прежнему наблюдается их дефицит. Да и описанная выше история не прибавляет медикам желания идти работать в COVID-госпитали.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Другая проблема — медленный, но верный отказ от коронавирусных доплат медработникам. По информации Коновала, в Москве в службе скорой помощи уже начали пересматривать порядок федеральных стимулирующих выплат за работу с COVID-пациентами. Схожие сигналы приходят и из регионов.

Однако и врачи, и медсёстры за время пандемии привыкли к хорошим зарплатам, это достойный уровень вознаграждения за столь тяжёлую работу. Откат к прежним зарплатам рискует обернуться ростом социального недовольства, — считает эксперт.

С ним соглашается и защитник прав пациентов Игорь Цикорин. По его мнению, коронавирусные надбавки необходимо сохранить, поскольку, считает он, работы у докторов в любом случае меньше не станет.

Сейчас многие переболевшие обращаются к врачам с проблемами пост-COVID. Всем им надо помогать, консультировать. Плюс к этому добавится поток пациентов, особенно пожилых, которые опасались коронавируса и не обращались за медпомощью в период пандемии.

Впрочем, в Госдуме NEWS.ru заверили, что за два года циркуляции вируса SARS-CoV-2 страна получила бесценный опыт. Как пояснил зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный, аккумулированы разные сценарии реагирования, в зависимости от того, какой окажется летняя волна инфекции. Депутат выразил надежду, что никакой катастрофы не случится.