СМИ назвали реальную причину ареста Трампа Fox News: Трампа арестовали за составление конкуренции Байдену на выборах

Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп был арестован из-за того, что он составляет конкуренцию действующему американскому лидеру Джо Байдену. Такое мнение высказал ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Произошедшее он назвал «самым явным вмешательством в выборы в истории страны».

Совершенно очевидно, что произошло в здании суда в Манхэттене. <...> Трампу было предъявлено уголовное обвинение, так как он планирует бросить вызов Джо Байдену на предстоящих президентских выборах. <...> Если бы Дональд Трамп ушел в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет, — подчеркнул Карлсон.

Он также отметил, что хотя Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам, по сути речь идет об одном преступлении, в котором республиканца «обвинили 34 раза».

Дональду Трампу во вторник, 4 апреля. были предъявлены обвинения по 34 пунктам фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization. Данное нарушение не предполагает тюремного заключения, однако оно ужесточается, если фальсификации делаются для сокрытия другого преступления. Как полагает прокуратура, таким образом Трамп пытался скрыть правонарушения, допущенные в ходе президентской кампании 2016 года.

По совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить максимальное наказание в 136 лет тюремного заключения.