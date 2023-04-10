Байден озвучил свои планы на участие в выборах Байден заявил, что планирует идти на второй срок

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что намерен выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году, сообщает телеканал NBC. При этом он заявил, что пока не готов сделать официального объявления об этом.

Да, я планирую переизбираться, однако мы еще не готовы об этом объявить, — сказал Байден.

Ранее первый декан Высшей школы госуправления при Гарвардском университете Грэм Аллисон заявил, что переизбрание Байдена на следующих выборах приведет к концу американской демократии. Уже сейчас в Белом доме «делают вещи, которых никто не ожидает», отметил политолог.

В свою очередь издание The Hill предупредило, что американцы должны бояться президентских выборов в 2024 году, поскольку они связаны с пятью взрывоопасными угрозами для страны. Аналитик издания Майра Адамс считает, что ослабление Вашингтона может привести к победе России в украинском конфликте. Кроме того, США грозят проблемы из-за фейковых новостей, противостояния экс-президента Дональда Трампа с Байденом и из-за возможного очередного штурма Капитолия недовольными гражданами.